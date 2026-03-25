Xung đột Trung Đông kéo dài, người tiêu dùng Hàn Quốc lo thiếu túi đựng rác

Minh Hạnh

TPO - Nỗi lo ngại về tình trạng thiếu hụt các sản phẩm nhựa và vinyl đang lan rộng ở Hàn Quốc, khi căng thẳng địa - chính trị ở Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung naphtha toàn cầu và khiến một số người tiêu dùng bắt đầu tích trữ túi rác.

image-1774363802572.jpg
Túi đựng rác được bán tại một siêu thị ở Seoul. (Ảnh: Yonhap)

Theo Liên đoàn Hợp tác xã Công nghiệp Nhựa Hàn Quốc, 71% trong số 37 công ty được khảo sát cho biết đã nhận được thông báo từ các nhà cung cấp hóa dầu về khả năng giảm hoặc tạm ngừng vận chuyển nhựa tổng hợp. Khoảng 92% công ty cho biết đã được thông báo về việc tăng giá nguyên liệu thô.

Naphtha, một loại hóa chất có nguồn gốc từ dầu mỏ, được sử dụng để sản xuất hầu hết các sản phẩm nhựa và vinyl, từ túi đựng rác đến bao bì thực phẩm và chai nhựa.

Tuy nhiên, cuộc xung đột dai dẳng giữa Mỹ, Israel và Iran đã khiến nguồn cung naphtha bị gián đoạn.

Mặc dù các nhà máy lọc dầu Hàn Quốc có thể sản xuất một lượng naphtha nhất định trong nước, nhưng khoảng 40 đến 45% lượng tiêu thụ quốc gia vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.

Hơn một nửa lượng naphtha nhập khẩu đó đi qua eo biển Hormuz, nơi lệnh phong tỏa đã bước sang tuần thứ tư khiến giá naphtha tăng mạnh và làm dấy lên khả năng nguồn cung bị gián đoạn hoàn toàn.

Dữ liệu từ Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc cho thấy, giá naphtha quốc tế đã tăng từ 56,90 USD/thùng vào đầu tháng 1, lên 129,70 USD vào tuần trước, tăng 127,9%.

Trước nguy cơ thiếu hụt naphtha ngày càng trầm trọng, Chính phủ Hàn Quốc ngày 24/3 cho biết đang cân nhắc việc hạn chế xuất khẩu chất này để ưu tiên thị trường trong nước. Theo các quan chức ngành công nghiệp, lượng naphtha tồn kho của Hàn Quốc chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong khoảng hai tuần. Với nguồn cung dầu thô không ổn định, ngay cả việc tăng sản lượng trong nước cũng ngày càng khó khăn.

Trong khi đó, các nhà sản xuất hóa dầu lớn của Hàn Quốc đã bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động. LG Chem cho biết sẽ tạm thời đóng cửa trung tâm sản xuất naphtha số 2 ở Yeosu, tỉnh Nam Jeolla, cho đến khi nguồn cung ứng được cải thiện.

'Cơn sốt' túi đựng rác

Theo Korea Herald, sự lo lắng của người tiêu dùng Hàn Quốc đã gia tăng trong những ngày gần đây. Các đơn vị bán lẻ báo cáo nhu cầu về túi đựng rác đang tăng nhanh, khiến nhiều người phải phàn nàn trên mạng xã hội về tình trạng kệ hàng trống trơn hoặc giới hạn mua hàng.

“Tôi đã đến nhiều khu chợ nhưng không mua được gì cả”, một người dùng viết trên Instagram, trong khi những người khác cho biết các cửa hàng chỉ cho phép mỗi người mua tối đa hai gói túi nilon. Một số người cho biết đã đến nhiều cửa hàng tiện lợi để mua thêm.

Các đơn vị bán hàng trực tuyến cũng đang gặp phải tình trạng chậm trễ đơn hàng. Một trang web bán túi đựng rác thông báo, lịch trình sản xuất và bổ sung hàng đang bị gián đoạn do sự bất ổn toàn cầu.

Các quan chức và nhà phân tích trong ngành cho rằng, cần có các biện pháp dài hạn hơn khi cuộc xung đột tiếp diễn. Với giá nguyên liệu thô tăng cao, họ cảnh báo rằng gánh nặng tài chính có thể sớm lan sang người tiêu dùng bình thường và các chủ doanh nghiệp nhỏ.

Trước sự lo ngại ngày càng tăng của công chúng, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc thông báo việc vận hành một trung tâm hỗ trợ chuỗi cung ứng để theo dõi sát sao 30 đến 40 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Trong khi đó, Bộ Khí hậu, Môi trường và Năng lượng đã chỉ đạo các chính quyền địa phương tiến hành kiểm kê lượng túi rác tồn kho.

“Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình một cách tỉ mỉ để ngăn chặn những lo ngại thái quá gây ra gián đoạn thị trường”, ông Park Dong-il, một quan chức ngành công nghiệp, cho biết. Ông nói thêm rằng danh sách các mặt hàng được theo dõi sẽ được mở rộng khi cần thiết.

Minh Hạnh
Korea Herald, Asia News Network
