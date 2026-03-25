Iran lo ngại đàm phán ngừng bắn có thể là cái bẫy

TPO - Iran ngày càng cảnh giác với những nỗ lực nhằm dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn, lo ngại các cuộc đàm phán có thể khiến giới lãnh đạo cấp cao của họ đối mặt với rủi ro cao hơn, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Iran và nguồn tin từ Ả-rập cho biết.

Ông Mohammad Bagher Zolghadr vừa được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran. (Ảnh: WANA)

Theo bài viết, giới quan chức ở Tehran lo ngại các cuộc đàm phán trực tiếp có thể được sử dụng như một cái cớ để ám sát Chủ tịch Quốc hội Mohammad-Bagher Ghalibaf, một trong số ít quan chức cấp cao đã tránh được các cuộc tấn công của Israel.

Iran cũng hoài nghi việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định trì hoãn tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran vì những điều mà ông gọi là đàm phán “hiệu quả”. Tehran cho rằng động thái này của nhà lãnh đạo Mỹ chỉ nhằm giảm giá dầu trước khi có hành động quân sự tiếp theo.

Nhiều bài báo cho thấy các liên lạc gián tiếp giữa Mỹ và Iran đang diễn ra, nhưng vẫn còn ở giai đoạn sơ bộ, chưa có thỏa thuận nào sắp đạt được và giao tranh vẫn tiếp diễn, trong khi Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực.

Tuy nhiên, có một số nhận định cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang muốn giảm leo thang, dù thời hạn 5 ngày mà ông đặt ra có thể thay đổi.

"Với nền kinh tế đang đứng trên bờ vực thẳm (có thể nói là) nghiêm trọng hơn cả COVID hay thuế quan, cùng với bản năng tự bảo vệ của ông Trump, nhiều khả năng sắp chấm dứt các hành động thù địch”, nhà phân tích Adam Crisafulli của Vital Knowledge nhận định.

Tuy nhiên, ông Crisafulli cảnh báo rằng việc đạt được thỏa thuận sẽ rất khó khăn.

"Việc chấm dứt các hành động thù địch sẽ dễ nói hơn làm, và Lầu Năm Góc không hoàn toàn kiểm soát được cách thức và thời điểm chiến tranh sẽ kết thúc", ông Crisafulli nhận định.

Ngày 24/3, Iran bổ nhiệm ông Mohammad Bagher Zolghadr làm thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, thay thế ông Ali Larijani, người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tuần trước.

Ông Zolghadr là cựu lãnh đạo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo - dấu hiệu mới nhất cho thấy ảnh hưởng của lực lượng này đang mở rộng, vào thời điểm Iran đang ở trạng thái dễ tổn thương nghiêm trọng.

Ông Zolqadr từng giữ nhiều vị trí cấp cao trong các cơ quan quân sự, dân sự và tư pháp của Iran. Nhiều vị trí đa dạng mà ông đảm nhiệm trong suốt 4 thập kỷ khiến các nhà quan sát tin rằng ông đã được cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tin tưởng.

Việc bổ nhiệm một người dày dạn trận mạc và có lập trường cứng rắn như ông Zolqadr cho thấy Tehran có thể sẽ duy trì lập trường cứng rắn về an ninh quốc gia sau cái chết của ông Larijani.