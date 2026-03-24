Iran bổ nhiệm nhân vật kỳ cựu vào 'ghế nóng' của Hội đồng An ninh Quốc gia

TPO - Iran vừa bổ nhiệm một cựu quan chức thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) làm lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia, thay thế ông Ali Larijani - người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel tuần trước.

Ông Mohammad Bagher Zolghadr. (Ảnh: Bloomberg)

Theo thông báo được đăng tải trên X bởi đại diện Văn phòng Tổng thống Iran, ông Mohammad Bagher Zolghadr - một chính trị gia kỳ cựu - đã được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia vào ngày 24/3.

Trước đó, ông Zolghadr đã nắm giữ nhiều vị trí cấp cao trong các thể chế quân sự, dân sự và tư pháp của Iran.

Ông từng chỉ huy một sư đoàn thuộc IRGC trong Chiến tranh Iran - Iraq. Thời điểm đó, ông được giao nhiệm vụ xây dựng quan hệ với các nhóm bán quân sự xuyên biên giới, bao gồm cả các nhóm người Kurd ở Iraq.

Ông Zolghadr từng là phó chỉ huy của IRGC trong nhiều năm. Gần đây, ông đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia, cơ quan cố vấn cho Lãnh tụ Tối cao Iran, làm trọng tài giữa quốc hội và Hội đồng Giám hộ.

Những vị trí đa dạng mà ông nắm giữ suốt bốn thập kỷ đã khiến giới quan sát tin rằng ông được nhà cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đặc biệt tin tưởng.

Kinh nghiệm nhà binh cũng giúp ông xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhóm bán quân sự trong Iran, như Basij và Ansar-e Hezbollah.

Việc bổ nhiệm một nhân vật dày dạn kinh nghiệm chiến đấu và có đường lối cứng rắn như ông Zolghadr dường như cho thấy ý định của Tehran trong việc duy trì lập trường về an ninh quốc gia sau sự ra đi của ông Larijani.

Mỹ và Israel đã hạ sát nhiều quan chức và chỉ huy cấp cao của Iran, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei - người đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên ngày 28/2.

Theo thống kê của CNN, hiện chưa có những người kế nhiệm nào được chỉ định cho hơn một chục quan chức cấp cao mà sự ra đi của họ đã được truyền thông Iran xác nhận. Trong số đó có các vị trí: Tham mưu trưởng quân đội, Thư ký Hội đồng Quốc phòng, Bộ trưởng Tình báo, chỉ huy lực lượng Basij…