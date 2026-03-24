Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công Iran bất chấp tuyên bố 'xuống thang'

TPO - Một quan chức Mỹ nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng việc tạm ngừng bắn sẽ chỉ áp dụng cho các cuộc tấn công vào địa điểm năng lượng của Iran, còn các cuộc tấn công khác vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Trước đó ngày 23/3, Tổng thống Trump tuyên bố hoãn kế hoạch tấn công các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, viện dẫn các cuộc đàm phán với Iran. Tehran sau đó phủ nhận việc đã tham gia đàm phán với Mỹ.

"Việc tạm dừng tấn công trong 5 ngày chỉ áp dụng cho các địa điểm năng lượng của họ", một quan chức Mỹ nói với Semafor.

"Nó không áp dụng cho các địa điểm quân sự, hải quân, tên lửa đạn đạo và cơ sở công nghiệp quốc phòng. Các sáng kiến ​​ban đầu của Chiến dịch Epic Fury sẽ tiếp tục", ông nói với hãng tin.

Báo cáo của Semafor cũng cho biết, Israel không phải là bên tham gia các cuộc đàm phán của Washington với Tehran.

Đêm 23/3 rạng sáng 24/3, quân đội Iran đã tiến hành nhiều đợt tấn công liên tiếp vào các mục tiêu của Mỹ ở Israel. Trước đó, một nguồn tin quân sự nói với Tasnim rằng Iran đang chuẩn bị những “bất ngờ mới” dành cho Mỹ và Israel trong vài ngày tới.

“Tổng thống Mỹ Trump nên rời mắt khỏi điện thoại và mạng xã hội. Từ giờ trở đi, ông chỉ nên tập trung vào bầu trời, thị trường chứng khoán và giá dầu”, nguồn tin của Tasnim nói, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Tương tự, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran trích dẫn nguồn thạo tin cho biết, các kế hoạch đang được chuẩn bị cho những hành động tiềm tàng nhắm vào Tel Aviv, cũng như một số đồng minh khu vực của Mỹ và Israel.

“Các kế hoạch đặc biệt đang được xây dựng nhằm vào Tel Aviv và một số đồng minh khu vực của Mỹ và Israel. Điều này sẽ hoàn toàn xóa bỏ mọi hy vọng đàm phán trong tâm trí những bên gây hấn”, nguồn tin nói.