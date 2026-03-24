Iran liên tiếp dội hỏa lực vào các mục tiêu ở Israel, giá dầu tăng trở lại

TPO - Quân đội Iran đã phóng nhiều đợt tên lửa vào Israel sau khi bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai nước đang đàm phán.

Các tên lửa Iran đã kích hoạt còi báo động không kích ở một số khu vực của Israel, bao gồm cả Tel Aviv, nơi người dân nghe thấy tiếng nổ từ các vụ đánh chặn. Một số ngôi nhà ở miền bắc Israel đã bị hư hại do mảnh vỡ tên lửa rơi trúng.

Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Nhưng ít nhất sáu người đã bị thương nhẹ ở trung tâm Tel Aviv do mảnh tên lửa, theo thông báo của cơ quan cứu hộ khẩn cấp quốc gia Israel. Các quan chức địa phương cho biết, tên lửa bị bắn hạ ở khu vực này mang theo khoảng 100kg thuốc nổ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) xác nhận đã phát động cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Israel.

Các công trình bị hư hại ở Tel Aviv sau cuộc tấn công của Iran. (Ảnh: Reuters)

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội, rằng Mỹ và Iran đã có những cuộc đàm phán “rất hiệu quả” về "một giải pháp hoàn toàn và triệt để cho các xung đột ở Trung Đông". Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã bác bỏ thông tin này. Ông khẳng định: “Không có cuộc đàm phán nào được tiến hành với Mỹ. Tin giả đã được sử dụng để thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, nhằm thoát khỏi vũng lầy mà Mỹ và Israel đang mắc kẹt”.

Lực lượng IRGC cũng mô tả phát biểu của ông Trump là là “chiến dịch tâm lý” đã “lỗi thời” và không có tác động gì đến cuộc chiến của Tehran.

Theo thống kê của chính quyền Israel, Iran đã thực hiện bảy đợt tấn công từ nửa đêm 23/3 đến rạng sáng 24/3.

Trong đợt tấn công mới nhất, còi báo động vang lên ở Dimona, một thành phố sa mạc phía nam gần Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev.

Cùng lúc đó, Israel cũng tiếp tục tấn công Iran, với việc Không quân Israel tập kích hơn 50 mục tiêu suốt đêm, bao gồm các địa điểm phóng tên lửa, hai trụ sở tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và một trụ sở của Bộ Tình báo Iran.