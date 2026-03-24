Hé lộ những 'điều kiện sống còn' của Israel và Iran cho thỏa thuận hòa bình

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột đều sẽ phải bảo vệ lợi ích của nước này. Trong khi đó, phía Iran được cho là đang yêu cầu đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Đây là những bình luận đầu tiên của ông Netanyahu kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông đang đàm phán với Iran về việc chấm dứt chiến tranh.

Trong tuyên bố qua video, Thủ tướng Israel cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Trump hôm 23/3, và hai lãnh đạo đã thảo luận về mong muốn của Washington trong việc chấm dứt cuộc chiến với Iran thông qua một thỏa thuận.

Theo ông Netanyahu, ông Trump “tin rằng có cơ hội tận dụng những thành tựu to lớn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và quân đội Mỹ để đạt được các mục tiêu của cuộc chiến thông qua một thỏa thuận, một thỏa thuận bảo vệ lợi ích sống còn của chúng ta”.

Trong khi đó, quân đội Israel sẽ “tiếp tục tấn công” Iran và Li-băng: “Chúng tôi đang đập tan chương trình tên lửa và chương trình hạt nhân của Iran, tiếp tục giáng những đòn mạnh vào Hezbollah. Chỉ vài ngày trước, chúng tôi đã loại bỏ thêm hai nhà khoa học hạt nhân, và cánh tay của chúng tôi vẫn đang vươn ra”.

Ngày 23/3, Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền của ông đang tham gia đàm phán với Iran về một “giải pháp hoàn toàn và triệt để” cho cuộc xung đột hiện tại.

Ông cho biết, hai bên sắp đạt được một thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Thỏa thuận này cũng bao gồm các cam kết của Iran về việc không tìm kiếm vũ khí hạt nhân và từ bỏ việc làm giàu uranium.

Về phần mình, Iran phủ nhận việc các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cáo buộc ông Trump đang cố gắng “thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ” bằng cách tuyên bố rằng chiến tranh sắp kết thúc.

Theo kênh truyền hình Channel 12, Thủ tướng Netanyahu đã nhận được các báo cáo cập nhật trong 24 giờ qua về cuộc tiếp xúc đang diễn ra giữa Washington và Tehran.

Bất chấp sự phủ nhận của Tehran, giới chức Israel đánh giá rằng các lãnh đạo Iran có thể sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận, trong khi ông Trump đang tìm cách tránh một cuộc chiến tranh năng lượng quy mô lớn.

Thủ tướng Netanyahu cũng được cho là đã trao đổi với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance về những nỗ lực nối lại đàm phán với Iran. Nguồn tin của Thời báo Israel cho biết, ông Netanyahu dự kiến ​​sẽ tham gia vào việc định hình bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào để chấm dứt vòng giao tranh này.

Điều kiện của Iran, Israel

Theo các quan chức Israel, thỏa thuận tiềm năng với Iran sẽ phải đáp ứng các mục tiêu chiến tranh cốt lõi của Israel, là ưu tiên chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và đặt ra các giới hạn nghiêm ngặt đối với việc làm giàu uranium.

Đồng thời, một thỏa thuận thành công từ quan điểm của Jerusalem sẽ đòi hỏi Iran phải đầu hàng, và mối đe dọa từ phong trào Hezbollah ở Li-băng - phía Bắc Israel - phải được loại bỏ.

Trong khi đó, phía Iran cũng đã đưa ra những yêu cầu và điều kiện của mình để chấm dứt chiến tranh. Cụ thể, các quan chức Iran đang tìm kiếm những đảm bảo chắc chắn rằng giao tranh sẽ không tái diễn và yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vòng xung đột hiện tại.

Báo cáo cho biết, Tehran cũng muốn kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng mà nước này đã nắm giữ kể từ khi giao tranh bắt đầu vào ngày 28/2.

Trước đó, ông Trump đã gợi ý rằng eo biển Hormuz có thể được "kiểm soát chung" bởi Mỹ và Iran khi mở cửa trở lại.

Iran cũng được cho là đang yêu cầu đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực Trung Đông.

Đổi lại, Iran có thể sẵn sàng tạm dừng chương trình tên lửa đạn đạo trong 5 năm, “giảm” việc làm giàu uranium, và thảo luận về kho dự trữ uranium làm giàu 60%.

Channel 12 cho biết thêm, Iran cũng có thể đồng ý cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thanh tra các máy ly tâm còn lại và ngừng tài trợ cho các nhóm ủy nhiệm trong khu vực, bao gồm Hezbollah, Hamas và các lực lượng dân quân Iraq.

Tuy nhiên, nguồn tin của Thời báo Israel bày tỏ sự hoài nghi rằng một thỏa thuận hiện đang nằm trong tầm tay. Và ngay cả khi đạt được thỏa thuận, nguồn tin cho biết, vẫn có khả năng các bên sẽ không tuân thủ.

“Nếu có một thỏa thuận, và nó không bao gồm việc loại bỏ uranium làm giàu của Iran, thì bất kỳ lời lẽ hoa mỹ nào cũng đều không có ý nghĩa. Đó sẽ là một thất bại thảm hại”, nguồn tin cho biết.