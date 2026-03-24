Lộ diện những quốc gia làm trung gian hoà giải giữa Mỹ và Iran

Minh Hạnh

TPO - Nhiều quốc gia đã tham gia làm trung gian truyền tin giữa Mỹ và Iran trong vài ngày qua nhằm nỗ lực giảm leo thang căng thẳng, các nguồn thạo tin cho biết.

(Ảnh: In-Cyprus)

Theo những nguồn này, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Pakistan đã đảm nhiệm vai trò trung gian. Mặc dù có nhiều cuộc trao đổi, nhưng vẫn chưa rõ Mỹ và Iran đã tiến triển đến đâu trong việc thảo luận về cách đạt được một “giải pháp hoàn toàn và triệt để” cho cuộc chiến, như Tổng thống Donald Trump viết trong bài đăng trên Truth Social ngày 23/3.

Trong khi đó, đặc phái viên của Tổng thống Trump - Steve Witkoff - đã nhận được cảnh báo từ một số quan chức trong khu vực, rằng lời đe doạ của ông Trump về việc nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Iran sẽ kích hoạt hành động trả đũa quy mô lớn từ Tehran vào các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh.

Các quan chức khu vực cũng được cho là đã liên lạc với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận mọi liên lạc với Mỹ, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Hàng chục cuộc điện đàm từ Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng CNN trích dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Iran.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan được cho là đã thực hiện hơn một chục cuộc điện đàm với các đối tác khu vực và quốc tế trong 48 giờ qua. Hôm 22/3, ông Fidan đã có các cuộc điện đàm riêng với các đối tác Iran và Ai Cập cũng như các quan chức Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU). Trong đó, “các bước nhằm chấm dứt chiến tranh đã được thảo luận”.

Sau đó, ông đã điện đàm với thủ tướng và ngoại trưởng Qatar, ngoại trưởng Ả-rập Xê-út cũng như các quan chức Pakistan và Na Uy.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói với CNN, rằng họ sẽ không bình luận về các nỗ lực hòa giải của Ankara ở giai đoạn này.

Trong khi đó, Ai Cập cho biết, nước này đánh giá cao quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm dừng các cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở năng lượng của Iran, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “nắm bắt cơ hội này và tiếp tục ưu tiên đối thoại, ngăn chặn leo thang và cuối cùng là chấm dứt chiến tranh”.

Bộ Ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh, Cairo đang phối hợp chặt chẽ với các bên trong khu vực và quốc tế để “kêu gọi tất cả các bên liên quan giảm leo thang”, cũng như ngăn chặn sự lan rộng của xung đột.

Minh Hạnh
CNN, Reuters
