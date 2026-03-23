Tổng Thống Mỹ và Thủ tướng Anh điện đàm về eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz trong một cuộc điện đàm vào tối Chủ nhật (22/3).

CNN hôm thứ Hai đưa tin, Văn phòng Thủ tướng Anh trong một tuyên bố cho biết: "Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng, việc mở lại eo biển Hormuz là điều cần thiết để đảm bảo sự ổn định trên thị trường năng lượng toàn cầu và sẽ tiếp tục thảo luận".

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump trước đó chỉ trích gay gắt Anh và các đồng minh châu Âu vì sự chậm trễ trong việc hỗ trợ quân sự cho Mỹ trong xung đột với Iran.

Thủ tướng Anh Keir Starmer.
Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Anh hiện là một trong 22 quốc gia bày tỏ sẵn sàng tham gia các nỗ lực đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược đã bị gián đoạn kể từ khi xung đột với Iran bùng phát.

Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte bày tỏ "hoàn toàn tin tưởng" liên minh có thể mở lại tuyến đường này. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tính chất nhạy cảm của chiến dịch quân sự đòi hỏi các quốc gia thành viên cần thêm thời gian để cân nhắc phản ứng.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Starmer dự kiến chủ trì cuộc họp khẩn trong ngày thứ Hai (23/3) nhằm đánh giá tác động kinh tế của cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Trung Đông. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves và Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey.

Thị trường tài chính đối mặt với một tuần đầy biến động khác sau khi Iran tuyên bố sẽ tấn công hệ thống năng lượng trong khu vực nếu Tổng thống Donald Trump thực hiện lời đe dọa "phá hủy" các nhà máy điện của nước này.

Theo Reuters, Anh đặc biệt lo ngại trước diễn biến hiện tại. Sự phụ thuộc lớn vào khí đốt nhập khẩu, lạm phát kéo dài và áp lực ngân sách đã khiến trái phiếu chính phủ nước này giảm mạnh hơn so với nhiều quốc gia khác.

Quỳnh Như
Xem thêm

Cùng chuyên mục