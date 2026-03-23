Ông Kim Jong-un tái đắc cử Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên

Bình Giang

TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội), truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin sáng nay.

img-0501.jpg
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)

“Hội đồng Nhân dân tối cao đã tái bổ nhiệm đồng chí Kim Jong-un làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại kỳ họp đầu tiên - hoạt động quốc vụ đầu tiên của nhiệm kỳ thứ 15” diễn ra vào ngày hôm trước, KCNA đưa tin.

Việc ông Kim được tái bổ nhiệm vào vị trí cao nhất của Ủy ban Quốc vụ đánh dấu nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp của ông kể từ khi cơ quan này được thành lập năm 2016, với vai trò là cơ quan chỉ đạo chính sách cao nhất của đất nước.

“Sự vĩ đại của đồng chí Kim chính là sức mạnh quốc gia mạnh mẽ nhất. Chúng tôi vô cùng tôn trọng, noi theo và ngưỡng mộ ông”, KCNA dẫn lời Bí thư đảng Ri Il-hwan phát biểu trước khi diễn ra việc bổ nhiệm.

Trong cuộc họp, ông Jo Yong-won, một trong những trợ lý thân cận nhất của ông Kim, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao - chức vụ cao nhất trong cơ quan lập pháp, thay thế ông Choe Ryong-hae.

Triều Tiên thường tổ chức kỳ họp quốc hội ngay sau đại hội đảng, để thông qua các luật cần thiết nhằm thực hiện những nghị quyết đã được thông qua tại đại hội.

Theo bản tin của KCNA, ông Ri Son-gwon – cựu quan chức phụ trách quan hệ liên Triều, và Chủ tịch đảng Kim Hyong-sik được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao.

Thủ tướng Pak Thae-song giữ nguyên chức vụ, trong khi cựu Thủ tướng Kim Tok-hun được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất – vị trí mới được lập ra trong cuộc họp lần này.

Cuộc họp ngày 22/3 cũng thảo luận về việc sửa đổi hiến pháp Triều Tiên, các biện pháp triển khai kế hoạch phát triển quốc gia 5 năm được công bố tại đại hội đảng, và ngân sách nhà nước cho năm 2026, theo KCNA.

Giới quan sát bên ngoài đang chú ý xem liệu kỳ họp Hội đồng Nhân dân tối cao lần này có định nghĩa lại quan hệ liên Triều thông qua sửa đổi hiến pháp hay không, sau khi ông Kim tuyên bố Triều Tiên và Hàn Quốc là “hai quốc gia thù địch”.

Các chuyên gia bên ngoài dự đoán Triều Tiên có thể bỏ nguyên tắc thống nhất hòa bình với Hàn Quốc khỏi hiến pháp.

Bình Giang
Yonhap
#Triều Tiên #Quốc vụ #Kim Jong Un #Bán đảo Triều Tiên

