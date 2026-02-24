Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un được thăng chức

Bình Giang

TPO - Bà Kim Yo Jong - em gái Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un, vừa được thăng chức trong cơ cấu đảng Lao động cầm quyền, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 24/2.

trieu-tien.jpg
Bà Kim Yo Jong. (Ảnh: Yonhap)

Ngày 23/2, Ủy ban Trung ương Đảng Lao động bổ nhiệm bà Kim Yo Jong và 16 người khác vào vị trí trưởng ban. Bà Kim trước đó là phó ban, KCNA đưa tin.

Bản tin không cho biết bà Kim Yo Jong được bổ nhiệm làm trưởng ban gì, nhưng các chuyên gia Hàn Quốc nhận định là ban tuyên giáo, nơi bà làm việc trong những năm qua.

Trên cương vị mới, bà có thể là người phụ trách quan hệ liên Triều hoặc các chiến lược đối ngoại.

Tại phiên toàn thể, bà Kim cũng tái đắc cử trở thành ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Hàng nghìn đại biểu đang có mặt tại thủ đô Bình Nhưỡng để tham dự Đại hội Đảng – diễn ra 5 năm một lần, nơi quyết định các chính sách quốc gia trong giai đoạn tới, từ ngoại giao đến kinh tế và quốc phòng.

Bà Kim Yo Jong từ lâu đã là một trong những trợ lý thân cận nhất của ông Kim Jong Un và là một trong những phụ nữ có ảnh hưởng nhất ở Triều Tiên.

Theo Chính phủ Hàn Quốc, bà Kim sinh vào cuối những năm 1980. Bà từng học tại Thụy Sĩ cùng anh trai và thăng tiến nhanh chóng trong bộ máy quyền lực từ khi ông Kim lên lãnh đạo năm 2011.

Ông Kim được tin là sẽ công bố giai đoạn tiếp theo trong chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong những ngày diễn ra đại hội.

Bình Giang
Yonhap
#Kim Yo Jong #Kim Jong Un #Triều Tiên #Đại hội Đảng Triều Tiên #Đảng Lao động

