Pháp cấm Đại sứ Mỹ gặp các thành viên chính phủ

TPO - Paris cấm Đại sứ Mỹ Charles Kushner gặp các thành viên Chính phủ Pháp sau khi ông không xuất hiện theo yêu cầu triệu tập.

Đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Kushner. (Ảnh: AP)

Bộ Ngoại giao Pháp triệu tập ông Kushner vào ngày 23/2, liên quan đến các phát ngôn về vụ nhà hoạt động cực hữu bị hành hung đến chết.

“Sau khi Đại sứ quán Mỹ đưa ra những bình luận về một thảm kịch xảy ra tại Pháp – vấn đề chỉ liên quan đến cuộc tranh luận trong nước của chúng tôi, Đại sứ Charles Kushner đã được triệu tập đến bộ, nhưng ông ấy không đến”, nguồn tin nói với Reuters.

Nhà hoạt động cực hữu người Pháp Quentin Deranque bị hành hung đến chết trong cuộc ẩu đả với những người bị cáo buộc là cực tả. Vụ việc gây chấn động cả nước và được gọi là “khoảnh khắc Charlie Kirk của nước Pháp”. Charlie Kirk là nhà hoạt động bảo thủ người Mỹ đã thiệt mạng trong vụ ám sát năm ngoái.

Đại sứ quán Mỹ tại Pháp và Cục Chống Khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang theo dõi vụ việc, cảnh báo trong bài đăng trên mạng xã hội X rằng “chủ nghĩa cực tả bạo lực đang gia tăng” và cần được coi là mối đe dọa đối với an toàn cộng đồng.

“Trước sự hiểu nhầm rõ ràng này về những kỳ vọng cơ bản đối với một đại sứ – người mang vinh dự đại diện cho đất nước mình, Bộ trưởng đã yêu cầu không cho phép ông tiếp cận trực tiếp các thành viên của chính phủ Pháp nữa”, nguồn tin nói thêm.

Đây là lần thứ hai ông Kushner không xuất hiện sau khi được triệu tập. Tháng 8/2025, ông nhận được yêu cầu có mặt tại Bộ Ngoại giao Pháp sau khi công khai bày tỏ lo ngại về sự gia tăng các hành vi bài Do Thái tại Pháp và chỉ trích chính quyền Pháp chưa làm đủ để ngăn chặn tình trạng này.