Tổng thống Pháp bàng hoàng vì vụ nhà ngoại giao tuồn tài liệu cho tỷ phú ấu dâm Epstein

TPO - Một nguồn tin thân cận với Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, nhà lãnh đạo này hết sức bàng hoàng với những thông tin tiết lộ gần đây về việc một nhà ngoại giao Pháp đã chuyển các tài liệu của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho tên tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

Tòa nhà trụ sở Bộ Ngoại giao Pháp. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Pháp đã thông báo cho các công tố viên về trường hợp ông Fabrice Aidan - một nhà ngoại giao Pháp cấp trung có những trao đổi với Epstein.

Tên Fabrice Aidan xuất hiện trong hơn 200 tài liệu mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố gần đây, bao gồm các email mà nhà ngoại giao này gửi cho Epstein trong giai đoạn 2010 - 2016, từ cả tài khoản cá nhân lẫn tài khoản LHQ.

Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot cho biết, bộ của ông đã mở một cuộc điều tra hành chính và kỷ luật riêng đối với ông Aidan, cho biết các cáo buộc có tính chất “cực kỳ nghiêm trọng”.

Các công tố viên tại Paris sẽ quyết định có mở điều tra hình sự hay không.

Tài liệu LHQ liên quan đến vụ việc bao gồm các bản tóm tắt và báo cáo của Hội đồng Bảo an. Một bản ghi cuộc điện đàm giữa cựu Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ mà ông Aidan gửi cho cấp trên, sau đó đã được chuyển tiếp cho Epstein.

Ông Stephane Dujarric - người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, cho biết các cáo buộc tham nhũng và tiết lộ thông tin mật sẽ được xử lý “phù hợp với khuôn khổ pháp lý và chính sách của tổ chức”.

“Không cần phải nói cũng rõ rằng việc chia sẻ thông tin mật khi không có thẩm quyền rõ ràng là trái quy trình”, ông Dujarric nói.

“Những email này, bao gồm cả việc chuyển tài liệu của LHQ, thật đáng kinh ngạc”, Ngoại trưởng Barrot nói với đài RTL.

Trong một email, ông Aidan hỏi Epstein liệu ông có thể xin mã số để vào căn hộ sang trọng của nhà tài phiệt này tại Paris hay không, và Epstein trả lời đồng ý.

Ông Aidan làm việc trong Bộ Ngoại giao Pháp từ khoảng năm 2000. Ông Gerard Araud - Đại sứ Pháp tại Mỹ khi đó, viết trong bài đăng trên mạng xã hội X, rằng ông đã đưa ông Aidan trở về Pháp. Ông không nói lý do nhưng nhắc tới hồ sơ của FBI về Aidan.

Công việc của ông Aidan tại Bộ Ngoại giao bao gồm một đợt biệt phái đến trụ sở LHQ ở New York từ năm 2006 - 2013.

Gần 3 triệu hồ sơ được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 30/1 đã phơi bày hàng loạt mối quan hệ của Epstein với các chính trị gia, thành viên hoàng gia và giới siêu giàu trên khắp châu Âu và Mỹ.

Tại Pháp, cựu Bộ trưởng Văn hóa Jack Lang đã từ chức Viện trưởng Viện Thế giới Ả-rập, một tổ chức văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao, sau khi tên ông xuất hiện hàng trăm lần trong các tài liệu.