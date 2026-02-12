Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga phóng hàng chục tên lửa Iskander-M về phía Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Nga đã phát động cuộc tấn công mới vào lãnh thổ Ukraine trong đêm bằng máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, trong đó có nhiều tên lửa Iskander-M.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 11, rạng sáng 12/2, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 243 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 219 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 24 tên lửa các loại (tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-300, tên lửa không đối đất Kh-59/69).

Trong khi máy bay không người lái được phóng từ Kursk, Oryol, Millerovo, Bryansk, Primorsko-Akhtarsk và Shatalovo, Crimea thì tên lửa được phóng từ Bryansk, Voronezh và Rostov. Tính đến sáng ngày 12/2, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 213 mục tiêu, trong đó bao gồm 197 UAV và 16 tên lửa.

image-1.jpg

Không quân Ukraine đã ghi nhận 9 tên lửa và 19 máy bay không người lái nhắm trúng vào 13 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, một số vũ khí của Nga đã biến mất khỏi màn hình radar theo dõi, thông tin về địa điểm va chạm cũng như hậu quả của chúng đang được cập nhật.

DTEK - công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine thông báo, tình trạng cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng tại một số tỉnh của Ukraine sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tại Kiev, gần 2.600 tòa nhà dân cư bị mất hệ thống sưởi ấm.

Tại Odessa, do mất điện, khoảng 300.000 người dân bị thiếu nước sinh hoạt. Gần 200 tòa nhà không có hệ thống sưởi ấm, công tác khôi phục hệ thống đang được tiến hành.

Do cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, nguồn cung cấp nhiệt cho 10.000 người tiêu dùng tại Dnipro đã bị cắt. Việc triển khai nguồn cung thay thế đang được tiến hành.

Quỳnh Như
Pravda
#Nga #Ukraine #tên lửa #Iskander-M #quân sự #tấn công #phòng không

Xem thêm

Cùng chuyên mục