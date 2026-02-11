Trung Quốc hé lộ mẫu tàu bí mật chuyên chở người nhái

TPO - Tại triển lãm quốc phòng lớn nhất Trung Đông, một tập đoàn đóng tàu nhà nước của Trung Quốc đang trưng bày tàu vận chuyển từ mặt nước xuống dưới biển, được thiết kế cho hoạt động của lực lượng người nhái.

Mô hình tàu chở người nhái của Trung Quốc được trưng bày tại triển lãm ở Ả-rập Xê-út.

Tập đoàn đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC) giới thiệu mô hình thu nhỏ của phương tiện mang tên SDV-01 tại Triển lãm Quốc phòng thế giới ở Riyadh, Ả-rập Xê-út.

Triển lãm diễn ra từ ngày 8-12/2 có sự hiện diện đáng kể của Trung Quốc, trong đó các loại vũ khí hải quân ngày càng được quan tâm trong những năm gần đây, trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đang xây dựng lực lượng hải quân viễn dương và mở rộng năng lực đóng tàu.

Sự xuất hiện của SDV-01 đánh dấu lần hiếm hoi một hệ thống vận chuyển bí mật của Trung Quốc ra mắt ở nước ngoài, cho thấy tham vọng của Bắc Kinh trong mảng công nghệ tác chiến đặc nhiệm dưới nước, phục vụ cả nhu cầu trong nước lẫn xuất khẩu.

SDV (swimmer delivery vehicle - phương tiện vận chuyển người nhái) có thể chở nhiều người nhái để thực hiện các nhiệm vụ như lặn chiến đấu, phá hủy dưới nước và trinh sát.

SDV đã được các đơn vị hải quân tinh nhuệ trên thế giới sử dụng. Lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ sử dụng Mk VIII Mod 1 từ nhiều năm trước. Đây là loại tàu ngầm mini chạy điện, có khả năng chở 5 người trong các nhiệm vụ bí mật dưới nước.

Thông tin về SDV của Trung Quốc vẫn chưa được công bố nhiều. Cho đến gần đây, xác nhận công khai duy nhất về hoạt động của thiết bị này trong Hải quân Trung Quốc là lần xuất hiện thoáng qua trong video năm 2018.

Phóng sự của CCTV khi đó cho biết phương tiện này có thể được phóng từ tàu ngầm hoặc tàu mặt nước để đưa người nhái thực hiện hoạt động bí mật. Theo bản tin, các phương tiện vận chuyển kiểu này được kỳ vọng sẽ phát triển từ nhiệm vụ chở quân đơn giản thành thiết bị toàn diện cho tác chiến đặc nhiệm.

Cũng trong năm 2018, các đội người nhái tinh nhuệ của Hải quân Trung Quốc được cho là đã tiến hành một cuộc diễn tập phối hợp, bao gồm các pha đổ bộ bằng trực thăng để thực hiện nhiệm vụ đổ bộ đường biển.

Việc trưng bày con tàu này tại Ả-rập Xê-út cho thấy Trung Quốc muốn thu hút khách hàng từ thị trường Trung Đông rộng lớn, trong bối cảnh thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu của nước này tiếp tục tăng.

CSSC là hãng đóng tàu hải quân hàng đầu của Trung Quốc, chế tạo từ siêu tàu sân bay, tàu hộ vệ đến tàu ngầm và tàu đổ bộ đệm khí. Trung Quốc đang vận hành 3 tàu sân bay, trong đó chiếc mới nhất là Phúc Kiến - được biên chế vào tháng 11 năm ngoái.

Tại Riyadh, CSSC còn trưng bày mô hình một tàu đổ bộ chở trực thăng/đổ bộ đa năng, với lượng giãn nước 20.000 tấn, thiết kế linh hoạt hướng tới xuất khẩu, dựa trên năng lực đã được kiểm chứng của lớp Type 071 thuộc Hải quân Trung Quốc.

Một tàu đổ bộ tấn công chở trực thăng cỡ lớn hơn cũng được giới thiệu, cùng với mô hình tàu ngầm 2.600 tấn.

Đại diện CSSC cho biết phần trưng bày năm nay mang lại cái nhìn “có hệ thống hơn” về các phương tiện do Trung Quốc sản xuất, qua đó thể hiện năng lực hải quân ngày càng mở rộng của nước này.