Nga công bố video khẳng định tàu ngầm vẫn còn nguyên vẹn

TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video cho thấy hình ảnh một tàu ngầm của nước này neo đậu tại cảng Novorossiysk trong tình trạng nguyên vẹn, bác bỏ tuyên bố của phía Ukraine cho rằng con tàu đã bị hư hại nghiêm trọng.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba (16/12) công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh chiếc tàu ngầm Nga vẫn hoạt động bình thường tại căn cứ hải quân Novorossiysk. Trước đó, cơ quan tình báo Ukraine khẳng định tàu ngầm này đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng xuồng tự sát không người lái.



Đại tá Alexey Rulev, lãnh đạo bộ phận báo chí của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga trước đó đã lên tiếng phủ nhận thông tin tàu ngầm bị phá hủy hoặc hư hại nặng sau đòn tập kích bằng xuồng tự sát không người lái Sub Sea Baby của Ukraine, đồng thời cho biết âm mưu tấn công bằng xuồng tự sát không người lái của Ukraine đã thất bại.

"Không một tàu chiến hay tàu ngầm nào đóng tại Novorossiysk bị hư hại, cũng không thủy thủ bị thương trong vụ tấn công. Tất cả đang thực hiện nhiệm vụ bình thường", ông nhấn mạnh.