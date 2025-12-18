Nga công bố video khẳng định tàu ngầm vẫn còn nguyên vẹn

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba (16/12) công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh chiếc tàu ngầm Nga vẫn hoạt động bình thường tại căn cứ hải quân Novorossiysk. Trước đó, cơ quan tình báo Ukraine khẳng định tàu ngầm này đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng xuồng tự sát không người lái.
Đại tá Alexey Rulev, lãnh đạo bộ phận báo chí của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga trước đó đã lên tiếng phủ nhận thông tin tàu ngầm bị phá hủy hoặc hư hại nặng sau đòn tập kích bằng xuồng tự sát không người lái Sub Sea Baby của Ukraine, đồng thời cho biết âm mưu tấn công bằng xuồng tự sát không người lái của Ukraine đã thất bại.
"Không một tàu chiến hay tàu ngầm nào đóng tại Novorossiysk bị hư hại, cũng không thủy thủ bị thương trong vụ tấn công. Tất cả đang thực hiện nhiệm vụ bình thường", ông nhấn mạnh.
Ngày 15/12, một số hãng truyền thông Ukraine, dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Ukraine, cho biết một tàu ngầm Dự án 636.3 lớp Varshavyanka của Nga tại Novorossiysk đã bị tấn công trong một chiến dịch phối hợp giữa Nhóm 13 (Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine) và Hải quân Ukraine. Cuộc tấn công được cho là sử dụng xuồng tự sát không người lái Sub Sea Baby.
Các quan chức Ukraine tuyên bố đây là lần đầu tiên trong lịch sử xuồng tự sát được sử dụng thành công để tấn công một tàu ngầm thuộc lớp Varshavyanka. Dự án 636.3 được xem là một trong những dòng tàu ngầm diesel-điện hiện đại nhất của Nga, nổi bật với khả năng giảm thiểu tiếng ồn, khiến việc phát hiện và theo dõi trở nên khó khăn.
Tàu ngầm được trang bị sáu ống phóng ngư lôi 533 mm có khả năng mang theo ngư lôi hoặc tên lửa hành trình Kalibr. Đây là lớp tàu được Hải quân Nga sử dụng rộng rãi và đã được xuất khẩu cho nhiều quốc gia khác.