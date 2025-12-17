Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga tổ chức tập trận tên lửa đạn đạo liên lục địa ở Siberia

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư (17/12) cho biết, các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars đã được triển khai đến các tuyến tuần tra chiến đấu ở Siberia như một phần của cuộc tập trận theo kế hoạch.

"Nhiều kíp vận hành hệ thống tên lửa di động Yars đã được triển khai đến các tuyến tuần tra chiến đấu ở Siberia như một phần của cuộc tập trận theo kế hoạch. Các thiết bị cỡ lớn đã rời khỏi căn cứ được chỉ định và bắt đầu hành quân trên nhiều tuyến đường, bao gồm cả ban đêm. Trong quá trình huấn luyện chiến đấu thực địa, các kíp vận hành tên lửa đã hoàn thành hàng chục nhiệm vụ theo nhiều kịch bản khác nhau, trong đó có cả các tình huống kỹ thuật", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo bộ này, các lái xe điều khiển bệ phóng tên lửa, cùng với lực lượng hộ tống và xe hỗ trợ, đã thực hiện nhiều bài diễn tập thao tác cường độ cao dọc các tuyến tuần tra chiến đấu. Nội dung huấn luyện bao gồm thay đổi vị trí triển khai, phân tán các tiểu đoàn tên lửa, chuẩn bị công sự tại vị trí chiến trường, ngụy trang và bảo đảm an ninh chiến đấu.

Máy bay không người lái Eleron được sử dụng để giám sát và bảo đảm an ninh cho các hệ thống tên lửa di động trong khu vực triển khai, cũng như dọc theo các tuyến hành quân. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, những cuộc tập trận như vậy có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao kỹ năng và khả năng phối hợp tác chiến của các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược.

Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ của Nga, và là một thành tố quan trọng trong kho vũ khí của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Liên bang Nga bên cạnh một số tên lửa đạn đạo chiến lược hạng nặng khác.

Tên lửa Yars (còn được gọi là RS-24) có thể được khai hỏa từ bệ phóng di động trên mặt đất hoặc bệ phóng ngầm với đa đầu đạn phân hướng (MIRV).

Hệ thống tên lửa Yars được Viện Công nghệ nhiệt Moscow phát triển và là một biến thể nâng cấp của tên lửa Topol-M. Yars có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, phạm vi hoạt động ước tính là 12.000 km.

Quỳnh Như
Tass
#Nga #tên lửa đạn đạo #Yars #Siberia #tập trận #Lực lượng Tên lửa Chiến lược

Xem thêm

Cùng chuyên mục