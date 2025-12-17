Nga tổ chức tập trận tên lửa đạn đạo liên lục địa ở Siberia

TPO - Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư (17/12) cho biết, các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars đã được triển khai đến các tuyến tuần tra chiến đấu ở Siberia như một phần của cuộc tập trận theo kế hoạch.

"Nhiều kíp vận hành hệ thống tên lửa di động Yars đã được triển khai đến các tuyến tuần tra chiến đấu ở Siberia như một phần của cuộc tập trận theo kế hoạch. Các thiết bị cỡ lớn đã rời khỏi căn cứ được chỉ định và bắt đầu hành quân trên nhiều tuyến đường, bao gồm cả ban đêm. Trong quá trình huấn luyện chiến đấu thực địa, các kíp vận hành tên lửa đã hoàn thành hàng chục nhiệm vụ theo nhiều kịch bản khác nhau, trong đó có cả các tình huống kỹ thuật", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo bộ này, các lái xe điều khiển bệ phóng tên lửa, cùng với lực lượng hộ tống và xe hỗ trợ, đã thực hiện nhiều bài diễn tập thao tác cường độ cao dọc các tuyến tuần tra chiến đấu. Nội dung huấn luyện bao gồm thay đổi vị trí triển khai, phân tán các tiểu đoàn tên lửa, chuẩn bị công sự tại vị trí chiến trường, ngụy trang và bảo đảm an ninh chiến đấu.

Máy bay không người lái Eleron được sử dụng để giám sát và bảo đảm an ninh cho các hệ thống tên lửa di động trong khu vực triển khai, cũng như dọc theo các tuyến hành quân. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, những cuộc tập trận như vậy có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao kỹ năng và khả năng phối hợp tác chiến của các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược.

Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ của Nga, và là một thành tố quan trọng trong kho vũ khí của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Liên bang Nga bên cạnh một số tên lửa đạn đạo chiến lược hạng nặng khác.

Tên lửa Yars (còn được gọi là RS-24) có thể được khai hỏa từ bệ phóng di động trên mặt đất hoặc bệ phóng ngầm với đa đầu đạn phân hướng (MIRV).

Hệ thống tên lửa Yars được Viện Công nghệ nhiệt Moscow phát triển và là một biến thể nâng cấp của tên lửa Topol-M. Yars có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, phạm vi hoạt động ước tính là 12.000 km.