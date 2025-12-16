Mỹ tập kích 3 tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương

TPO - Hôm thứ Hai (15/12), quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào ba tàu nghi buôn lậu ma túy ở phía đông Thái Bình Dương, khiến tám người thiệt mạng.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) trong một tuyên bố hôm thứ Hai (15/12) cho biết, theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth, Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear đã tiến hành các cuộc tấn công vào ba tàu nghi chở ma túy tại vùng biển quốc tế.

"Thông tin tình báo xác nhận các tàu này di chuyển dọc theo tuyến đường buôn lậu ma túy ở phía đông Thái Bình Dương và đang tham gia vào hoạt động buôn lậu ma túy", tuyên bố của SOUTHCOM nêu rõ.

Theo SOUTHCOM, tổng cộng có tám phần tử khủng bố, là nam giới đã bị loại bỏ trong các cuộc truy quét này. Trong đó gồm ba người trên chiếc tàu chở ma túy đầu tiên, hai người trên chiếc thứ hai và ba người trên chiếc thứ ba.

Cuộc tấn công quân sự hôm thứ Hai đánh dấu vụ việc mới nhất trong chiến dịch truy quét các tàu buôn lậu ma túy của Mỹ ở Caribe và Thái Bình Dương. Kể từ tháng 9 đến nay, ít nhất 95 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào những chiếc tàu như vậy.

Trong một diễn biến liên quan, Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ đã di chuyển đến vị trí cách Puerto Rico khoảng 600 km về phía nam-tây nam. Động thái này báo hiệu sự gia tăng giám sát và răn đe của Mỹ ở vùng biển Caribe trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng.

Mặc dù Mỹ chưa tiết lộ các nhiệm vụ cụ thể, các nhà phân tích quân sự nhấn mạnh khả năng của tàu sân bay Ford trong việc hỗ trợ nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm giám sát sâu rộng, cảnh báo sớm trên không và ngăn chặn tấn công nhanh.

Máy bay EA-18G Growler trên tàu sân bay có khả năng làm suy giảm phạm vi phủ sóng radar và vô hiệu hóa các trận địa tên lửa đất đối không tầm ngắn. Trong khi máy bay F/A-18E/F có thể được cấu hình để thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào cơ sở hạ tầng cố định và di động của các băng đảng ma túy.

Ngoài sức mạnh không quân, các tàu hộ tống đi kèm, bao gồm tàu khu trục và tuần dương hạm trang bị hệ thống Aegis, củng cố khả năng kiểm soát biển và có thể đóng góp vào các hoạt động ngăn chặn trên biển.

Các phương tiện của Hải quân Mỹ trong khu vực dự kiến ​​sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra và giám sát nhắm vào những tàu thuyền nghi vận chuyển ma túy hoặc hỗ trợ hậu cần cho các băng đảng ma túy. Điều này càng siết chặt vòng vây đối với tuyến đường buôn lậu qua lưu vực biển Caribe.