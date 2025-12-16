Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ tập kích 3 tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương

Quỳnh Như

TPO - Hôm thứ Hai (15/12), quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào ba tàu nghi buôn lậu ma túy ở phía đông Thái Bình Dương, khiến tám người thiệt mạng.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) trong một tuyên bố hôm thứ Hai (15/12) cho biết, theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth, Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear đã tiến hành các cuộc tấn công vào ba tàu nghi chở ma túy tại vùng biển quốc tế.

"Thông tin tình báo xác nhận các tàu này di chuyển dọc theo tuyến đường buôn lậu ma túy ở phía đông Thái Bình Dương và đang tham gia vào hoạt động buôn lậu ma túy", tuyên bố của SOUTHCOM nêu rõ.

Theo SOUTHCOM, tổng cộng có tám phần tử khủng bố, là nam giới đã bị loại bỏ trong các cuộc truy quét này. Trong đó gồm ba người trên chiếc tàu chở ma túy đầu tiên, hai người trên chiếc thứ hai và ba người trên chiếc thứ ba.

Cuộc tấn công quân sự hôm thứ Hai đánh dấu vụ việc mới nhất trong chiến dịch truy quét các tàu buôn lậu ma túy của Mỹ ở Caribe và Thái Bình Dương. Kể từ tháng 9 đến nay, ít nhất 95 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào những chiếc tàu như vậy.

Trong một diễn biến liên quan, Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ đã di chuyển đến vị trí cách Puerto Rico khoảng 600 km về phía nam-tây nam. Động thái này báo hiệu sự gia tăng giám sát và răn đe của Mỹ ở vùng biển Caribe trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng.

Mặc dù Mỹ chưa tiết lộ các nhiệm vụ cụ thể, các nhà phân tích quân sự nhấn mạnh khả năng của tàu sân bay Ford trong việc hỗ trợ nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm giám sát sâu rộng, cảnh báo sớm trên không và ngăn chặn tấn công nhanh.

Máy bay EA-18G Growler trên tàu sân bay có khả năng làm suy giảm phạm vi phủ sóng radar và vô hiệu hóa các trận địa tên lửa đất đối không tầm ngắn. Trong khi máy bay F/A-18E/F có thể được cấu hình để thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào cơ sở hạ tầng cố định và di động của các băng đảng ma túy.

Ngoài sức mạnh không quân, các tàu hộ tống đi kèm, bao gồm tàu khu trục và tuần dương hạm trang bị hệ thống Aegis, củng cố khả năng kiểm soát biển và có thể đóng góp vào các hoạt động ngăn chặn trên biển.

Các phương tiện của Hải quân Mỹ trong khu vực dự kiến ​​sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra và giám sát nhắm vào những tàu thuyền nghi vận chuyển ma túy hoặc hỗ trợ hậu cần cho các băng đảng ma túy. Điều này càng siết chặt vòng vây đối với tuyến đường buôn lậu qua lưu vực biển Caribe.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #buôn lậu ma túy #Thái Bình Dương #USS Gerald R. Ford #quân sự #tấn công #tội phạm khủng bố #biển Caribe

Xem thêm

Cùng chuyên mục