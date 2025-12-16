Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Hé lộ số lượng tiêm kích MiG-29 Ba Lan có thể chuyển cho Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Ba Lan đang xem xét khả năng chuyển giao 6 - 8 máy bay chiến đấu MiG-29 đã ngừng hoạt động cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng không cho Kiev.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết, số máy bay được đề cập nằm trong tổng số 14 chiếc MiG-29 hiện vẫn còn trong biên chế Không quân Ba Lan, nhưng dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng 12 năm nay.

"Những chiếc máy bay này sẽ rời khỏi Lực lượng Vũ trang Ba Lan vào cuối tháng 12. Chúng có thể được trưng bày trong bảo tàng, bán đi, hoặc tháo dỡ làm phế liệu hoặc cũng có thể được chuyển giao cho Ukraine", ông nói.

mig29.jpg

Quan chức Ba Lan nhấn mạnh, rằng việc chuyển giao máy bay MiG-29 sẽ không làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ba Lan. Theo ông, đổi lại, Ukraine có thể cung cấp cho Ba Lan quyền tiếp cận các công nghệ máy bay không người lái tiên tiến, đang được Kiev tích cực phát triển và sử dụng trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan lưu ý rằng, quyết định cuối cùng về việc chuyển giao vẫn chưa được đưa ra. Vấn đề này dự kiến ​​sẽ được thảo luận trong chuyến thăm Warsaw của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ​​diễn ra vào hôm thứ Sáu (19/12).

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ba Lan xác nhận đang tiến hành đàm phán với Ukraine liên quan đến việc chuyển giao các máy bay MiG-29 đã hết thời hạn sử dụng. Theo bộ này, phương án chuyển giao số tiêm kích còn lại đang được cân nhắc như một phần của thỏa thuận trao đổi công nghệ tiềm năng, giúp Warsaw tiếp cận các công nghệ máy bay không người lái và tên lửa tiên tiến của Ukraine.

MiG-29 được Liên Xô phát triển vào cuối những năm 1970, giới thiệu lần đầu tiên vào đầu những năm 1980. Máy bay được thiết kế cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Klimov RD-33, lực đẩy 50 kN/mỗi động cơ, cho phép MiG-29 đạt tốc độ tối đa là Mach 2.4 (tương đương 2.450 km/h), trần bay 18.000 m và tầm hoạt động 700 km.

MiG-29 được lắp đặt một khẩu pháo tự động 30 mm GSh-30-1 với 150 viên đạn. Dưới cánh và thân MiG-29 có bảy điểm treo với sức chứa lên tới 4.000 kg, có thể mang tên lửa chống hạm, tên lửa không đối không và không đối đất, cũng như các loại bom.

Mặc dù đi vào hoạt động từ những năm 1980, máy bay tiêm kích này vẫn là thành phần cốt lõi của lực lượng không quân chiến thuật Nga, thường xuyên được hiện đại hóa với hệ thống điện tử hàng không và vũ khí cải tiến.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#MiG-29 #Ba Lan #Ukraine #máy bay chiến đấu #quân sự #đàm phán #vũ khí

