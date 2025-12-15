Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo Sapsan

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Ukraine đã khởi động việc sản xuất hàng loạt và đưa vào triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật 1KR1 Sapsan sau nhiều năm phát triển, theo Militarnyi.

Thông tin này được ông Oleksandr Liev, cựu Phó Trưởng phòng Mua sắm Quốc phòng Ukraine giai đoạn 2022 - 2023, xác nhận. Ông cho biết vào tháng 8/2022, khi phụ trách lĩnh vực chính sách kỹ thuật quân sự và phát triển vũ khí, ông đã ký hợp đồng nhà nước đầu tiên với Cục Thiết kế Pivdenne để mua sắm hệ thống tên lửa mới, qua đó chính thức khởi động chương trình Sapsan. Trước đó, kế hoạch khôi phục dự án này đã được đặt ra từ năm 2021.

Theo quan chức Ukraine, hệ thống tên lửa này đã trải qua các thử nghiệm đầu tiên vào năm 2023, được triển khai hạn chế trong vai trò tác chiến vào năm 2024 và đến năm 2025 đã được đưa vào sử dụng thường xuyên cùng với việc sản xuất hàng loạt.

sapsan.jpg

Quá trình phát triển ban đầu của Sapsan tập trung vào hai phiên bản chính: Phiên bản có tầm bắn lên tới 500 km phục vụ nhu cầu trong nước và phiên bản có tầm bắn khoảng 280 km dành cho xuất khẩu. Cả hai phiên bản đều được thiết kế để mang đầu đạn nặng khoảng 500 kg.

Về dẫn đường, hệ thống Sapsan sử dụng kết hợp định vị vệ tinh và hệ thống dẫn đường quán tính. Ngoài ra, các tùy chọn đầu dò bổ sung đang được phát triển, bao gồm quang điện tử, hồng ngoại, radar và đầu dò lai kết hợp radar, quang học nhằm nâng cao độ chính xác trong tấn công.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nhiều hệ thống tên lửa tấn công do Ukraine tự phát triển, trong đó có tên lửa đạn đạo Sapsan, đã chính thức đi vào hoạt động và được sử dụng trong chiến đấu chống lại lực lượng Nga.

Trong khi đó, ông Yurii Ihnat, một quan chức Ukraine, từng tuyên bố hệ thống tên lửa chiến thuật Sapsan có tầm bắn từ 300 đến 500 km, đủ khả năng tấn công các sân bay của Nga và gây tổn thất đáng kể cho lực lượng nước này nếu tiếp cận gần biên giới Ukraine.

Quỳnh Như
