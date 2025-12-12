Tổng thống Ba Lan phủ nhận kế hoạch chuyển tiêm kích MiG-29 cho Ukraine

TPO - Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết ông không được thông báo về bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến việc chuyển giao tiêm kích MiG-29 của Ba Lan cho Ukraine, đồng thời cho rằng đã có sự hiểu nhầm và sẽ sớm trao đổi vấn đề này với Bộ trưởng Quốc phòng.

Phát biểu trước truyền thông, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết ông chỉ nghe về kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine từ báo giới chứ không phải từ các quan chức chính phủ.

"Rõ ràng là đã có sự hiểu lầm nào đó. Tôi không nhận được thông tin về việc này", ông nói.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki.

Theo Tổng thống Ba Lan, dù ông thường xuyên liên lạc với Thủ tướng Donald Tusk và Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, nhưng trong trường hợp này "có lẽ đã xảy ra sự hiểu nhầm". Ông nhấn mạnh các cơ quan chức năng sẽ "làm rõ tình hình và đưa ra quyết định chung" trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan xác nhận Warsaw đang đàm phán với Kiev về việc chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine. Đổi lại, Ba Lan kỳ vọng sẽ được tiếp cận một số công nghệ của Ukraine trong lĩnh vực máy bay không người lái và vũ khí tên lửa.

Ba Lan bắt đầu chuyển giao MiG-29 cho Ukraine vào năm 2023, và trở thành quốc gia NATO đầu tiên đáp ứng yêu cầu về máy bay chiến đấu của Ukraine. Theo các nhà chức trách Ba Lan, tổng số máy bay chiến đấu được Ba Lan chuyển giao cho Ukraine vào thời điểm đó lên tới 14 chiếc. Tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan khi đó là ông Andrzej Duda đã kiên định với lập trường của mình, vào tháng 11/2024, ông tuyên bố việc chuyển giao thêm máy bay chiến đấu chỉ có thể thực hiện được với điều kiện là các đồng minh phải đảm bảo an ninh cho không phận Ba Lan.