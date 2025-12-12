Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ukraine lần đầu tiên tấn công giàn khoan dầu Nga trên Biển Caspi

Minh Hạnh

TPO - Một quan chức thuộc Cơ quan An ninh Ukraine cho biết, máy bay không người lái (UAV) của nước này đã lần đầu tiên tấn công một giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi, làm gián đoạn hoạt động sản xuất.

g74by9nxwaal0fp.jpg
(Ảnh: Mạng xã hội X)

Vụ tấn công giàn khoan Filanovsky - thuộc mỏ dầu lớn nhất của Nga trên Biển Caspi - là dấu hiệu mới nhất cho thấy Ukraine đang cố gắng tăng cường chiến dịch làm gián đoạn hoạt động sản xuất dầu khí của Nga.

Reuters dẫn lời một quan chức cho biết, giàn khoan Filanovsky đã phải hứng chịu 4 cuộc tấn công bằng UAV, khiến hoạt động khai thác tại hơn 20 giếng dầu phải tạm dừng.

Mỏ dầu Filanovsky được phát hiện năm 2005 và được Tổng thống Nga Vladimir Putin khánh thành năm 2016, hiện sản xuất khoảng 120.000 thùng dầu mỗi ngày.

Công ty Lukoil - đơn vị vận hành giàn khoan Filanovsky - chưa bình luận về vụ tấn công.

Hiện chưa rõ quân đội Ukraine phát động cuộc tấn công từ đâu, nhưng Biển Caspi cách biên giới gần nhất của Ukraine hơn 700 km.

64759-004-f66df54d.jpg
Biển Caspi nằm giáp Nga. (Bản đồ: Britannica)

Kiev đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ của Nga trong năm nay, nhằm làm suy yếu khả năng tài chính của Mátxcơva trong chiến dịch ở Ukraine.

Các cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào các nhà máy lọc dầu, nhiều nhà máy trong số đó nằm ở phần lãnh thổ châu Âu của Nga.

Tháng trước, Ukraine đã mở rộng chiến dịch bằng cách nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu vận chuyển dầu Nga qua Biển Đen. Ít nhất ba tàu chở dầu đã bị xuồng không người lái của Ukraine tấn công trong hai tuần qua.

Minh Hạnh
Reuters
