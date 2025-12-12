Thái Lan - Campuchia đàm phán giữa lúc giao tranh tiếp diễn

TPO - Thái Lan và Campuchia đã tổ chức các cuộc đàm phán về việc mở lại cửa khẩu biên giới khi xung đột giữa hai nước kéo dài sang ngày thứ tư, và hai nước đều đang chờ đợi phản hồi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Reuters dẫn lời một quan chức địa phương cho biết, Thái Lan và Campuchia đang trong tình trạng đàm phán căng thẳng để mở lại cửa khẩu Khlong Luek và cho phép công nhân Thái Lan tại thành phố Poipet của Campuchia trở về nước.

Hàng trăm công nhân Campuchia cũng tập trung ở phía biên giới Thái Lan với hy vọng được rời đi, nhưng quan chức này cho biết cửa khẩu khó có thể mở cửa trở lại vào ngày 11/12.

Khoảng 100 người Thái Lan làm việc tại Poipet đã đến trạm kiểm soát xuất nhập cảnh Campuchia vào sáng sớm 11/12 để chờ các quan chức Campuchia làm thủ tục hồi hương về Thái Lan. (Ảnh: Bangkok Post)

Trước đó một ngày, các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra tại hơn một chục địa điểm dọc theo biên giới Thái Lan - Campuchia dài 817 km.

Hồi tháng 7, Tổng thống Trump đã chấm dứt giao tranh bằng những cuộc điện đàm với cả hai nhà lãnh đạo, trong đó ông đe dọa sẽ tạm dừng các cuộc đàm phán thương mại trừ khi hai nước chấm dứt xung đột.

Tổng thống Trump cho biết dự kiến ​​nói chuyện với các nhà lãnh đạo của Thái Lan và Campuchia trong ngày 11/12. "Tôi nghĩ tôi có thể khiến họ ngừng giao tranh", ông Trump nói với các phóng viên.

Tuy nhiên, lần này Thái Lan đã phản ứng thận trọng hơn trước lời đề nghị từ Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - hai lãnh đạo đã tham gia làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 7.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 11/12 cho biết, ông sẽ “giải thích và làm rõ tình hình” nếu Tổng thống Trump gọi điện.

“Ông ấy cần nghe trực tiếp từ tôi nếu liên lạc với tôi”, ông Anutin nói. “Tôi tin rằng Bộ trưởng Ngoại giao cũng đã cung cấp thông tin ở cấp độ ngoại giao. Hiện tại, không ai muốn xung đột, đặc biệt là với nước láng giềng. Nhưng chúng tôi tin Thái Lan đã bị gây hấn. Do đó, cần phải bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của đất nước”.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Campuchia một lần nữa cáo buộc Thái Lan nhắm mục tiêu vào các mục tiêu dân sự - điều mà Bangkok liên tục phủ nhận.

Các cuộc đụng độ đã gây thiệt hại nặng nề cho cả hai nước. Hàng trăm nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới.

Những người sơ tán đang trú ẩn tại một ngôi chùa địa phương ở Srei Snam (Campuchia) cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngày càng trầm trọng. "Thật khó để sống ở đây như thế này", bà Chay Rey (54 tuổi) nói. "Không có gạo, thức ăn, tiền... Không có nước uống".