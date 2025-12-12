Thủ tướng Thái Lan nói muốn 'trả lại quyền lực cho nhân dân'

TPO - “Tôi muốn trả lại quyền lực cho nhân dân”, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul viết trên Facebook tối 11/12, mà không cung cấp thông tin chi tiết.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, tuyên bố có thể ám chỉ kế hoạch giải tán quốc hội và mở đường cho một cuộc bầu cử.

Hồi tháng 9, Thủ tướng Anutin công bố dự định giải tán quốc hội vào cuối tháng 1, và tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Hiện chưa rõ liệu thông điệp của ông Anutin có đồng nghĩa với việc ông đang lên kế hoạch thực hiện động thái này sớm hơn dự kiến ​​hay không.

Tối cùng ngày, tờ Nation dẫn nguồn tin riêng cho biết, ông Anutin được cho là đã đệ trình yêu cầu giải tán Hạ viện để được Hoàng gia Thái Lan phê chuẩn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giao tranh bùng phát trên biên giới Thái Lan - Campuchia và chưa có dấu hiệu dừng lại, bất chấp nỗ lực của các bên trung gian hòa giải.