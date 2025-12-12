Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thủ tướng Thái Lan nói muốn 'trả lại quyền lực cho nhân dân'

Minh Hạnh

TPO - “Tôi muốn trả lại quyền lực cho nhân dân”, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul viết trên Facebook tối 11/12, mà không cung cấp thông tin chi tiết.

xhwh46wonjlc3mulzk7f3ulcje.jpg
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, tuyên bố có thể ám chỉ kế hoạch giải tán quốc hội và mở đường cho một cuộc bầu cử.

Hồi tháng 9, Thủ tướng Anutin công bố dự định giải tán quốc hội vào cuối tháng 1, và tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Hiện chưa rõ liệu thông điệp của ông Anutin có đồng nghĩa với việc ông đang lên kế hoạch thực hiện động thái này sớm hơn dự kiến ​​hay không.

Tối cùng ngày, tờ Nation dẫn nguồn tin riêng cho biết, ông Anutin được cho là đã đệ trình yêu cầu giải tán Hạ viện để được Hoàng gia Thái Lan phê chuẩn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giao tranh bùng phát trên biên giới Thái Lan - Campuchia và chưa có dấu hiệu dừng lại, bất chấp nỗ lực của các bên trung gian hòa giải.

Minh Hạnh
Reuters, Nation
#Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul #Thái Lan #bầu cử #giải tán quốc hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục