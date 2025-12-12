Nga tuyên bố giành được thành phố quan trọng ở Donetsk

TPO - Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thành phố Seversk ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, rộng đường đến Kramatorsk và Slavyansk - hai trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine.

Thông báo này được đưa ra hôm 11/12 bởi Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga - Valery Gerasimov - trong một cuộc họp cấp cao với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình chiến dịch quân sự của Mátxcơva.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video từ thành phố Seversk, cho thấy quân đội rà soát từng căn hộ để cung cấp hỗ trợ y tế, thực phẩm và nước uống cho những thường dân còn ở lại khu vực.

Lực lượng Nga cũng đang kiểm tra các khu dân cư, đường sá và các khu vực lân cận để tìm kiếm các thiết bị nổ và dọn dẹp bất kỳ vật phẩm nguy hiểm nào.

(Nguồn: RT)

Sau báo cáo của tướng Gerasimov, Tổng thống Putin tuyên bố rằng thế chủ động chiến lược ở Quân khu phía Bắc hiện nay “hoàn toàn nằm trong tay lực lượng vũ trang Nga”.

Các cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát Seversk đã diễn ra từ năm 2022. Theo ông Igor Kimakovsky - cố vấn của lãnh đạo Donetsk, quân đội Nga giờ đây sẽ rộng đường đến các thành phố Kramatorsk và Slavyansk. Đây đều là những trung tâm quân sự quan trọng của Ukraine.

Chính quyền Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Việc giành được Seversk diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga tuyên bố tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine dọc theo chiến tuyến.

Mátxcơva đã bày tỏ quyết tâm giành quyền kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ ở Donbass, nhưng vẫn đề xuất Ukraine tự nguyện rút quân khỏi khu vực như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ mọi sự nhượng bộ lãnh thổ.