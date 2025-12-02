Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quân đội Nga tung video đầu tiên sau khi tuyên bố kiểm soát 'chảo lửa' Pokrovsk

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại hoạt động của quân đội nước này tại trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

Quân đội Nga ngày 1/12 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk ở Donetsk cùng thành phố Volchansk ở Kharkov.

Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, có thể thấy các binh sĩ thuộc lực lượng liên hợp Trung tâm của Nga đang di chuyển và dọn dẹp các tòa nhà ở Pokrovsk.

(Nguồn: RT)

Là một phần của một cụm đô thị lớn, đồng thời là một nút giao thông đường sắt và đường bộ, thành phố Pokrovsk đóng vai trò là một trung tâm hậu cần quan trọng.

Theo Điện Kremlin, lực lượng Ukraine tại khu vực Pokrovsk - Dimitrov đã bị bao vây trong nhiều tuần, và Dimitrov hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đã bắt đầu đẩy lùi các nhóm quân Ukraine ra khỏi Gulyaypole ở Zaporozhye.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, toàn bộ tiền tuyến của Ukraine trên khắp Zaporozhye có thể sụp đổ khi quân đội Nga tiến công nhanh chóng.

Điện Kremlin vẫn khẳng định, Mátxcơva ưu tiên một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine, nhưng sẽ thúc đẩy các mục tiêu quân sự khi Kiev từ chối thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #Pokrovsk #Bộ Quốc phòng Nga #Donetsk

