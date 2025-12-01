Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Chạy đua ngoại giao: Nga - Mỹ - Ukraine tăng tốc tìm lối thoát cho cuộc xung đột

Minh Hạnh

TPO - Từ Mỹ, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Rustem Umierov sẽ đến Pháp để báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky về kết quả cuộc thảo luận hòa bình với Washington. Trong khi đó, phái đoàn Mỹ chuẩn bị đến Mátxcơva để tiếp tục trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các cuộc tiếp xúc được mô tả là “mang tính xây dựng”, song châu Âu cho biết chưa được Mỹ thông báo kết quả, dù coi đây là tuần lễ then chốt cho nỗ lực ngoại giao.

putin-zelenskyy-splitscreen-1731.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Pravda dẫn lời các quan chức Ukraine giấu tên cho biết, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umierov - đang trên đường từ Mỹ đến Paris (Pháp) để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và báo cáo kết quả cuộc thảo luận với Mỹ về việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Dự kiến, ông Umierov sẽ đến Paris vào ngày 1/12.

Tổng thống Ukraine Zelensky đang có chuyến thăm Pháp và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Cùng lúc đó, phái đoàn đàm phán của Mỹ sẽ đến Mátxcơva để tiếp tục thảo luận về các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ có sự góp mặt của Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Jared Kushner.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, cuộc gặp giữa đặc phái viên Witkoff với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào chiều 2/12.

Trong ngày 1/12, ông Putin sẽ có một số cuộc họp kín để chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc Nga - Mỹ vào ngày mai.

Trước đó, ngày 30/11, các quan chức Mỹ đã gặp phái đoàn của ông Umierov tại Florida và trao đổi về “kế hoạch hòa bình”. Cuộc họp kéo dài gần 5 giờ, được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả là “mang tính xây dựng”, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nói về "cơ hội tốt" cho một "thỏa thuận hòa bình".

Trong một diễn biến đáng chú ý, quan chức ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) - bà Kaja Kallas - cho biết Washington chưa thông báo cho châu Âu về kết quả các cuộc thảo luận giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine.

"Đây có thể là một tuần lễ then chốt cho ngoại giao. Hôm qua, chúng tôi nghe nói rằng các cuộc thảo luận tại Mỹ gặp khó khăn nhưng hiệu quả. Chúng tôi chưa biết kết quả nhưng tôi sẽ nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine hôm nay", bà Kaja Kallas nói với các phóng viên khi đến dự một cuộc họp của các lãnh đạo quốc phòng EU ngày 1/12. Cuộc họp sẽ tập trung vào kế hoạch cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Kiev.

Minh Hạnh
Tass, Pravda
#Nga #Mỹ #Ukraine #châu Âu #đàm phán hòa bình #Nga - Ukraine

