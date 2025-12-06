Ukraine công bố video dây chuyền sản xuất hàng loạt tên lửa, UAV nội địa

TPO - Truyền thông Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy dây chuyền sản xuất của công ty quốc phòng Fire Point, cùng quá trình thử nghiệm thực tế máy bay tấn công không người lái (UAV) FP-1, FP-2 và tên lửa hành trình tầm xa Flamingo FP-5. Đây được xem là một trong những tư liệu chi tiết nhất từ trước đến nay về ngành công nghiệp vũ khí trong nước đang phát triển nhanh của Ukraine.

Đoạn video cung cấp tư liệu rõ ràng về quá trình chuyển dịch mạnh mẽ của Ukraine sang phát triển các hệ thống tấn công tầm xa và tầm gần có khả năng mở rộng, được sản xuất hoàn toàn trong nước khi cuộc xung đột với Nga chuẩn bị bước sang năm mới.

Các đơn vị vận hành vũ khí của Fire Point cho biết, FP-2 là một loại khí tài chủ chốt, được triển khai thường xuyên ở tiền tuyến - nơi yêu cầu vũ khí tải trọng lớn, triển khai nhanh và tính linh hoạt cao trong các cuộc tấn công tầm ngắn.

Theo thông tin từ nhà sản xuất Fire Point, FP-2 có sải cánh 6 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 215 kg, tốc độ bay ổn định 140-180 km/h, tốc độ tối đa 205 km/h và có thể phóng trong vòng 18 phút bằng hệ thống khởi tốc phản lực hoặc bệ phóng xe tải. UAV có thể mang tải trọng 105 kg, được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ tiền tuyến với tầm hoạt động lên tới 200 km, có khả năng tấn công cả mục tiêu tĩnh và di chuyển.

Trong khi đó, FP-1 được giới thiệu là giải pháp tấn công sâu, có thể mang theo tới 60 kg. FP-1 được thiết kế để tấn công các mục tiêu tĩnh với thời gian hoạt động lên đến 7 giờ.

Fire Point cũng tiết lộ thêm nhiều chi tiết về tên lửa hành trình Flamingo (FP-5). Loại tên lửa này có tầm tấn công lên đến 3.000 km, mang đầu đạn khoảng 1 tấn và bay với tốc độ 850-950 km/h. Flamingo sử dụng dẫn đường quán tính kết hợp vệ tinh và có thể sẵn sàng khai hỏa trong 20-40 phút tùy cấu hình.