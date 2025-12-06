Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine công bố video dây chuyền sản xuất hàng loạt tên lửa, UAV nội địa

Quỳnh Như

TPO - Truyền thông Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy dây chuyền sản xuất của công ty quốc phòng Fire Point, cùng quá trình thử nghiệm thực tế máy bay tấn công không người lái (UAV) FP-1, FP-2 và tên lửa hành trình tầm xa Flamingo FP-5. Đây được xem là một trong những tư liệu chi tiết nhất từ trước đến nay về ngành công nghiệp vũ khí trong nước đang phát triển nhanh của Ukraine.

Đoạn video cung cấp tư liệu rõ ràng về quá trình chuyển dịch mạnh mẽ của Ukraine sang phát triển các hệ thống tấn công tầm xa và tầm gần có khả năng mở rộng, được sản xuất hoàn toàn trong nước khi cuộc xung đột với Nga chuẩn bị bước sang năm mới.

Các đơn vị vận hành vũ khí của Fire Point cho biết, FP-2 là một loại khí tài chủ chốt, được triển khai thường xuyên ở tiền tuyến - nơi yêu cầu vũ khí tải trọng lớn, triển khai nhanh và tính linh hoạt cao trong các cuộc tấn công tầm ngắn.

Theo thông tin từ nhà sản xuất Fire Point, FP-2 có sải cánh 6 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 215 kg, tốc độ bay ổn định 140-180 km/h, tốc độ tối đa 205 km/h và có thể phóng trong vòng 18 phút bằng hệ thống khởi tốc phản lực hoặc bệ phóng xe tải. UAV có thể mang tải trọng 105 kg, được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ tiền tuyến với tầm hoạt động lên tới 200 km, có khả năng tấn công cả mục tiêu tĩnh và di chuyển.

Trong khi đó, FP-1 được giới thiệu là giải pháp tấn công sâu, có thể mang theo tới 60 kg. FP-1 được thiết kế để tấn công các mục tiêu tĩnh với thời gian hoạt động lên đến 7 giờ.

Fire Point cũng tiết lộ thêm nhiều chi tiết về tên lửa hành trình Flamingo (FP-5). Loại tên lửa này có tầm tấn công lên đến 3.000 km, mang đầu đạn khoảng 1 tấn và bay với tốc độ 850-950 km/h. Flamingo sử dụng dẫn đường quán tính kết hợp vệ tinh và có thể sẵn sàng khai hỏa trong 20-40 phút tùy cấu hình.

Quỳnh Như
#xung đột Nga - Ukraine #vũ khí #UAV #tên lửa #Fire Point #Flamingo

Xem thêm

Cùng chuyên mục