Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Không quân Mỹ mất thêm máy bay chiến đấu F-16

Quỳnh Như

TPO - Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ được cho là đã bị rơi trong một nhiệm vụ huấn luyện ở sa mạc Nam California. Phi công kịp thời thoát nạn.

Vào khoảng 10h45 ngày 3/12, một máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon một chỗ ngồi thuộc Phi đội Thử nghiệm 412 tại Căn cứ Không quân Nellis ở Nevada đã bị rơi gần Trona, quận San Bernardino, California. Máy bay rơi cách Trona khoảng 24 km về phía đông bắc, tại một khu vực dân cư thưa thớt của sa mạc Mojave.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay.

Theo thông tin từ phòng báo chí của Phi đoàn Không vận 99 Nellis, phi công đã kịp thời nhảy dù và nhanh chóng được đội tìm kiếm cứu nạn trực thăng HH-60G Pave Hawk cứu hộ. Phi công chỉ bị thương nhẹ và đã được đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra.

Vụ tai nạn xảy ra trong một chuyến bay huấn luyện theo lịch trình. Các mảnh vỡ của máy bay nằm rải rác trên diện tích khoảng 300 m2.

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ. Một ủy ban điều tra đã được thành lập, bao gồm đại diện của không quân, Lockheed Martin và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

Đây là sự cố thứ ba liên quan đến máy bay F-16 tại Căn cứ Không quân Nellis trong năm năm qua và là sự cố thứ hai trong năm 2025.

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

Máy bay được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, cho phép nó đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.

Quỳnh Như
#F-16 #Không quân Mỹ #Nellis #sự cố máy bay #California #phi công #huấn luyện

Xem thêm

Cùng chuyên mục