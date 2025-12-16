Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Đồng bào dân tộc thiểu số phát huy vai trò về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Nguyễn Minh

Theo lãnh đạo Binh đoàn 15, người dân tộc thiểu số các Đoàn kinh tế - quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên có vai trò quan trọng, quyết định đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Sáng 16/12, tại Hà Nội, Binh đoàn 15 tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Phát huy vai trò người dân tộc thiểu số ở các Đoàn kinh tế - quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên thực hiện nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”.

dsc4978.jpg
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15, chủ trì hội thảo.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 (Chủ nhiệm đề tài), cho biết, người dân tộc thiểu số ở các Đoàn kinh tế - quốc phòng (KT-QP) nói chung, trên địa bàn Tây Nguyên nói riêng là một bộ phận rất quan trọng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây là lực lượng thực hiện ba chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trên địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Do đó, người dân tộc thiểu số các đoàn KT-QP trên địa bàn Tây Nguyên có vai trò quan trọng, quyết định đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, dân vận, an sinh xã hội, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn chiến lược này.

nvt-0499.jpg
Người dân tộc thiểu số ở các Đoàn kinh tế - quốc phòng nói chung, trên địa bàn Tây Nguyên nói riêng là một bộ phận rất quan trọng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Có phạm vi nghiên cứu về thời gian từ năm 2011 đến năm 2025, đề tài đặt mục tiêu làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn; xác định yêu cầu, đề xuất giải pháp phát huy vai trò người dân tộc thiểu số ở các đoàn KT-QP trên địa bàn Tây Nguyên thực hiện nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Đề tài nghiên cứu tại các đoàn KT-QP trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên cũ (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) gồm: Binh đoàn 15, Binh đoàn 16, Công ty TNHH một thành viên Cà phê 15 (Quân khu 5), Đoàn KT-QP 737 (Quân khu 5), Đoàn KT-QP Lâm Đồng (Quân khu 7).

Các đại biểu dự hội thảo cũng đã tập trung đánh giá ưu điểm, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp đồng bộ, khả thi phát huy vai trò người dân tộc thiểu số ở các đoàn KT-QP trên địa bàn Tây Nguyên thực hiện nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh.

dsc4904.jpg
dsc4923.jpg
Các đại biểu nêu ý kiến tại hội thảo.
dsc4914.jpg
Quang cảnh hội thảo.
Nguyễn Minh
