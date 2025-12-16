Tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay không người lái ở Biển Đen

TPO - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết máy bay chiến đấu F-16 của nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) không xác định khi nó tiếp cận không phận nước này từ Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai (15/12) cho biết, máy bay không người lái tiếp cận không phận Thổ Nhĩ Kỳ từ Biển Đen đã được phát hiện và theo dõi như một phần của quy trình kiểm soát không phận thường lệ. Trước nguy cơ đe dọa an ninh, tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động với sự phối hợp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã được điều động khẩn cấp.

"Vệt khói xuất hiện trên không là do một UAV bị mất kiểm soát. Để ngăn ngừa các hậu quả tiêu cực có thể xảy ra, UAV này đã bị bắn hạ tại một khu vực an toàn, nằm ngoài khu dân cư", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin chiếc máy bay không người lái đã bị bắn rơi trên đất liền và nguồn gốc sẽ được xác định sau khi các mảnh vỡ được thu hồi và phân tích.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine tại khu vực Biển Đen tiếp tục leo thang. Trước đó, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã tấn công và vô hiệu hóa một tàu ngầm mang tên lửa của Nga đang neo đậu tại cảng Novorossiysk. Tuy nhiên, phía Nga bác bỏ thông tin này, khẳng định không có tàu chiến hay tàu ngầm nào thuộc Hạm đội Biển Đen bị hư hại và các lực lượng hải quân vẫn hoạt động bình thường.