Máy bay quân sự Mỹ suýt va chạm với máy bay chở khách gần Venezuela

TPO - Hãng tin AP trích dẫn thông tin liên lạc vô tuyến và dữ liệu theo dõi chuyến bay cho biết, máy bay chở khách của hãng JetBlue đã suýt va chạm trên không với một máy bay quân sự Mỹ gần bờ biển Venezuela hôm thứ Sáu (12/12).

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường lực lượng hải quân ở vùng biển Caribe, giữa lúc Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn, cho biết sẽ tấn công những kẻ buôn lậu ma túy có liên quan đến Venezuela.

Theo các nguồn tin, chuyến bay JetBlue mang số hiệu 1112, khởi hành từ đảo Curacao (ngoài khơi Venezuela) đi sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York), đã suýt va chạm với một máy bay tiếp nhiên liệu của Không quân Mỹ.

Hai mươi phút sau khi cất cánh, máy bay đột ngột mất độ cao giữa chừng. Phi công của JetBlue nói qua sóng vô tuyến: "Chúng tôi suýt nữa đã va chạm trên không. Chiếc máy bay đó bay thẳng vào đường bay của chúng tôi và không bật thiết bị phát đáp. Thật không thể chấp nhận được".

Người phát ngôn của JetBlue, ông Derek Dombrowski hôm Chủ nhật cho biết, hãng hàng không đã báo cáo sự việc cho các cơ quan chức năng.

"Các thành viên phi hành đoàn của chúng tôi được đào tạo để xử lý nhiều tình huống bay khác nhau và chúng tôi đánh giá cao việc họ đã nhanh chóng báo cáo tình huống này cho ban lãnh đạo", ông nói.

Trong khi đó, Đại tá Manny Ortiz, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, xác nhận quân đội Mỹ "đã nắm được các báo cáo liên quan đến hoạt động của máy bay quân sự tại vùng biển Caribe và hiện đang xem xét vấn đề này".

Ông nhấn mạnh an toàn bay vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cho biết các cơ quan liên quan đang đánh giá toàn diện những tình tiết của vụ việc thông qua các kênh thích hợp.

Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền bị cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã triển khai 11 tàu chiến, khoảng 15.000 binh sĩ và nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới vùng Caribe, động thái được đánh giá là nhằm củng cố khả năng răn đe và nâng cao mức độ sẵn sàng ứng phó nhanh của Washington trong khu vực.

Theo các nguồn dữ liệu quân sự, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford được trang bị đầy đủ vũ khí, mang theo hơn 100 máy bay và hơn 4.000 tấn đạn dược. Hoạt động này được Lầu Năm Góc mô tả là "nền tảng linh hoạt cho răn đe, hỗ trợ khủng hoảng và ổn định khu vực".