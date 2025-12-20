Chàng lính trẻ chế tác kỳ quan giấy Origami giữa thao trường

TPO - Giữa những hồi kẻng báo giờ tập luyện và nhịp sống nghiêm ngặt của Trung Đoàn 896 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa), có một người lính trẻ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa chăm chút vuốt gọn từng nếp giấy. Trần Trọng Tín (20 tuổi, quê Hà Tĩnh), tiểu đội trưởng của đơn vị, đã biến những giờ phút nghỉ ngơi trong quân ngũ thành cơ hội theo đuổi nghệ thuật gấp giấy Origami, một bộ môn đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và sáng tạo.

Origami là nghệ thuật gấp giấy có nguồn gốc từ Nhật Bản với lịch sử hàng trăm năm. Từ một tờ giấy phẳng, người thực hiện phải tính toán từng nếp gấp, dựng cấu trúc, phân bố tỷ lệ để tạo nên những hình hài 3D sống động như các loài vật, nhân vật huyền thoại đến những mô hình phức tạp đòi hỏi trình độ thiết kế cao. Từ thú vui đơn giản, Origami đã trở thành một lĩnh vực sáng tạo chuyên biệt, mỗi tác phẩm phản ánh sự kiên nhẫn, tư duy không gian và sức bền tinh thần của người gấp.

Niềm đam mê này bắt đầu khi Tín mới 7 tuổi, lúc đó chị gái hướng dẫn cậu gấp những cánh hạc, thuyền và máy bay đơn giản. Từ những tờ giấy nhỏ thuở bé, chàng trai trẻ dần khám phá và phát triển kỹ năng sáng tạo của mình, để Origami giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc sống. Với Tín, từng nếp gấp là hành trình thử thách chính mình và cũng là niềm vui giữa môi trường quân ngũ đầy kỷ luật.

Chàng lính 2X Trần Trọng Tín đam mê nghệ thuật gấp giấy Origami. Ảnh: NVCC

Từ cánh hạc tuổi thơ đến những sinh vật giấy phi thường

Năm 12 tuổi, sau những món đồ chơi bằng giấy tự chế cùng bạn bè, Tín bắt đầu nghiên cứu Origami một cách bài bản hơn. “Ban đầu em tự học qua Google và YouTube để tìm hiểu các cách gấp cơ bản và hiểu bản chất của Origami. Sau đó, em bắt đầu tự nghiên cứu cách để thiết kế mẫu gấp thông qua sách dạy thiết kế của nhà thiết kế Origami nổi tiếng thế giới Robert J. Lang”, chàng lính trẻ kể. Ở thời điểm hiện tại, Trọng Tín vẫn đang rèn luyện kỹ năng qua các tác phẩm từ mức trung bình đến phức tạp của tác giả Satoshi. Bên cạnh đó, các mẫu của Kei Watanabe cũng góp phần định hình phong cách thiết kế Origami mà Tín theo đuổi.

Nhớ lại những ngày đầu vì không biết lựa chọn loại giấy, Tín đã dùng tạm tờ lịch cũ để gấp, các bước gấp còn mơ hồ và thiếu sự chính xác dẫn đến mới gấp hình chú chó được 2/3 công đoạn thì bị rách. Sau 3 năm tìm tòi nghiên cứu, chàng trai 2X đã tự tay thiết kế bản mẫu và cho ra mắt tác phẩm đầu tiên Venom. “Em mất gần một tháng để phác thảo tỷ lệ, 8 ngày gấp thử phần đầu và thân để điều chỉnh tỉ lệ, sau đó là một tuần để hoàn thiện. Venom là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành trong hành trình chinh phục Origami của em”, Trọng Tín cho biết.

Venom - tác phẩm Origami đầu tay của Trần Trọng Tín.

Venom là bộ phim điện ảnh Mỹ thuộc thể loại siêu anh hùng dựa trên nhân vật cùng tên của Marvel Comics. Trong phim này, Venom là một thực thể ngoài hành tinh (ký sinh trùng symbiote) chiếm hữu cơ thể của nhà báo Eddie Brock (do Tom Hardy thủ vai)

Từ năm 2017 đến nay, Trọng Tín đã thiết kế tổng cộng 20 tác phẩm Origami, trong đó có 10 mẫu phức tạp đến siêu phức tạp. Hai tác phẩm cậu ấn tượng mạnh nhất là King Ghidorah và Godzilla, lấy cảm hứng từ phim Godzilla: King of Monsters (2019).

Với King Ghidorah V1.0, Tín bắt đầu nghiên cứu công đoạn thiết kế từ tháng 9/2022. Cho đến một năm sau, cậu mới hoàn thiện bản thiết kế cơ bản. Tín cho biết phần khó nhất chính là tạo khớp nối 3 đầu rồng với thân, cậu thử nháp trên dưới 10 lần mới đạt tỉ lệ ưng ý. Khi bắt tay vào gấp chính thức, cậu chia mẫu thành 256 x 256 ô lưới trên tờ giấy vuông 3m. Để tạo vảy, cậu mở rộng 3 ô lưới, mất khoảng một tuần. Sau 3 tháng gấp thử và điều chỉnh, King Ghidorah hoàn thiện vào cuối tháng 11/2023. Dù chưa hoàn hảo và vẫn còn vài sai số, nhưng với Tín đây là tác phẩm đã bứt phá được kỹ thuật mà cậu đạt được ở thời điểm đó.

King Ghidorah V1.0 là một trong những sản phẩm phức tạp của Tín

Còn với Godzilla, đó là hành trình trải dài gần 2 năm và đây cũng là thời điểm Tín nhập ngũ. Sau tiếng vang của King Ghidorah, nhiều người cùng đam mê Origami ủng hộ cậu thực hiện Godzilla. Trọng Tín bắt đầu thiết kế sơ khai vào cuối năm 2023, nhưng phiên bản đầu tiên đã thất bại. Không nản chí, đầu năm 2024, chàng trai Hà Tĩnh tiếp tục gấp Godzilla V1.0, vẫn phức tạp nhưng dễ tiếp cận hơn và hoàn thiện trong 1 tuần.

Godzilla V1.0

VIDEO: Quá trình làm Godzilla V1.0 của Trần Trọng Tín

Tháng 2/2024, Tín nhập ngũ. Suốt 3 tháng đầu, cậu gần như không chạm đến tờ giấy nào. Sau 8 tháng, khi đã ổn định và quen dần với giờ giấc quân ngũ, cậu mới tìm lại đam mê đang bỏ ngỏ. Cậu bắt đầu với Godzilla V2.0, dành 8 tháng thiết kế lại toàn bộ, tối ưu từ đầu, tay, chân, da đến gai. Trong khoảng 5 tháng tiếp theo, cậu vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự vừa gấp tác phẩm, bất chấp những lúc mệt mỏi hay chán nản. Tín sử dụng một tờ giấy dó vuông 2m x 2m không cắt, thiết kế trên cấu trúc ô lưới vuông 256 x 256, phần da ở đuôi và thân dùng ô lưới 512 x 512 để tạo họa tiết. Phiên bản V2.0 được nâng cấp so với phiên bản đầu năm 2024, điều chỉnh tỷ lệ cân đối và hiệu quả hơn, đó cũng giới hạn cá nhân cao nhất mà Tín đạt được cho đến nay.

Godzilla V2.0 – tác phẩm Trọng Tín thực hiện trong thời gian nhập ngũ

Bàn tay gấp gọn nếp giấy giữa thao trường nắng gió

Origami đã trở thành nguồn động lực tinh thần quan trọng giúp Trần Trọng Tín vượt qua những áp lực của cuộc sống quân ngũ.

Ngày thường khoảng 1-2 tiếng, còn ngày nghỉ thì 3-4 tiếng Tín dành để gấp giấy, có khi dừng hẳn một tuần vì có nhiệm vụ đột xuất. Cho đến thời điểm hiện tại từ khi nhập ngũ, Tín đã thiết kế và gấp 4 mẫu lớn: David, Rồng thời Lý, Gà tre Bắc Tía và Godzilla v2.0. “Ấn tượng nhất với em có lẽ là sản phẩm Rồng thời Lý. Lúc đó gần tết Nguyên đán, trời lạnh lắm, em vừa thực hiện nhiệm vụ ban đêm ở trên đỉnh đồi, vừa tranh thủ những phút được nghỉ để gấp giấy dưới ánh đèn flash, mà đèn xài được 2-3 tiếng thôi nên kéo dài tận một tháng mới xong”, Tín bồi hồi nhớ lại.

Tác phẩm Rồng thời Lý

Rồng thời Lý hoàn thành sau một tháng trời tranh thủ những phút nghỉ giữa phiên gác trên đỉnh đồi của chàng lính trẻ

VIDEO: Gấp Rồng thời Lý

Những phẩm chất của người lính như kỷ luật, kiên nhẫn, tập trung cũng giúp Tín rèn luyện kỹ năng và nâng cao khả năng sáng tạo trong Origami. Trọng Tín chia sẻ: “Gấp nội vụ (sắp xếp và gấp chăn, ga, quần áo trong doanh trại) giúp em rèn tính tỉ mỉ và chính xác. Việc tuân thủ quy định trong quân ngũ buộc em phải quản lý thời gian tốt, từ đó có thêm khả năng thử nghiệm và sáng tạo nhiều mẫu gấp hơn”.

Một kỉ niệm đáng nhớ trong đơn vị là khi Tín gấp Gà tre Bắc Tía tặng chỉ huy. Để hoàn thiện tác phẩm, cậu đã lên tận chuồng gà, quan sát kỹ màu sắc và hình dáng thực tế để thiết kế đúng theo mẫu gà mà chỉ huy nhắc đến. Quá trình thiết kế và gấp hoàn thành trong vòng một tuần. Khi trình bày tác phẩm, tất cả đồng đội cùng chỉ huy đều rất bất ngờ, thích thú trước độ tỉ mỉ và sống động của mẫu gấp.

Gà tre Bắc Tía Trọng Tín gấp tặng chỉ huy.

Sau một thời gian rèn luyện ở quân ngũ, Tín đã suy nghĩ đến việc thiết kế một tác phẩm mang hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ. Dù điều kiện chưa cho phép thực hiện ngay, Tín dự định sẽ sắp xếp quỹ thời gian còn lại trước khi xuất ngũ để hoàn thành tác phẩm ý nghĩa này, vừa thể hiện niềm tự hào, vừa kết hợp giữa đam mê cá nhân và môi trường quân đội.

Bên cạnh niềm đam mê Origami, Trần Trọng Tín còn ghi dấu ấn bằng thành tích trong quân ngũ. Với vai trò Tiểu đội trưởng Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn Bộ binh 610 (Trung đoàn 896), Tín được công nhận là Chiến sĩ Tiên tiến năm 2025 khi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Phong trào Thi đua Quyết thắng. Kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng chỉ huy là những yếu tố giúp chàng lính trẻ luôn giữ vững phong độ trong công tác chuyên môn lẫn các hoạt động rèn luyện của đơn vị.

Chàng lính trẻ Trần Trọng Tín với tác phẩm gấp giấy Origami Godzilla V2.0

Gia đình Tín từng băn khoăn về lựa chọn của cậu, nhưng khi chứng kiến những nỗ lực bền bỉ qua từng tác phẩm, họ dần trở thành điểm tựa vững chắc để Tín tiếp tục theo đuổi đam mê. Với chàng lính trẻ 2X, mỗi mô hình hoàn thiện là một lời nhắc rằng sáng tạo cần thời gian, kiên trì và cả sự dũng cảm để đi đến tận cùng.

Giữa thao trường Khánh Hòa với nhịp sinh hoạt kỷ luật, những “sinh vật giấy” Origami do Tín chế tác như mở ra một khoảng trời riêng, khi mà tinh thần người lính hòa vào nghệ thuật, tạo nên một hành trình trưởng thành đáng nhớ.