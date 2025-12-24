Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ điều lực lượng tinh nhuệ đến Caribe

Quỳnh Như

TPO - Mỹ đã điều động một lượng lớn máy bay tác chiến đặc biệt, binh sĩ và thiết bị đến khu vực Caribe, theo Wall Street Journal.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ và dữ liệu theo dõi chuyến bay cho biết, Washington đã điều thêm quân đội và máy bay tác chiến đặc nhiệm đến vùng biển Caribe trong tuần này.

Theo ấn phẩm này, ít nhất 10 máy bay cánh quạt Osprey, một máy bay vận tải quân sự cỡ lớn C-17 có khả năng chở tới 100 người đã được triển khai đến khu vực này. Các quan chức Mỹ xác nhận những máy bay này đã vận chuyển binh sĩ và thiết bị quân sự, song không nêu chi tiết.

b4ff76a3-13b4-47ce-8d49-5601170f3552.jpg

Nguồn tin cho biết, 10 máy bay cánh quạt nghiêng CV-22 Osprey được lực lượng đặc nhiệm Mỹ sử dụng đã được triển khai từ Căn cứ Không quân Cannon ở New Mexico. Trong khi đó, máy bay vận tải C-17 đã đến Puerto Rico từ các căn cứ quân sự Fort Stewart và Fort Campbell.

Căn cứ Không quân Cannon là nơi đóng quân của Sư đoàn đặc nhiệm số 27. Trong khi Fort Campbell là nơi đóng quân của Trung đoàn không quân đặc nhiệm số 160 và Sư đoàn nhảy dù số 101. Các đơn vị này chuyên hỗ trợ các nhiệm vụ thâm nhập và giải cứu, cũng như cung cấp hỗ trợ không quân và chiến đấu trực tiếp.

Tuần trước, các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin, máy bay chiến đấu tàng hình F-35A thuộc Phi đội tiêm kích 158 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Vermont đã đến khu căn cứ hải quân Roosevelt Roads cũ tại Puerto Rico. Đây được xem là bước tăng cường lực lượng mới nhất của Mỹ tại Caribe.

Ngoài ra, một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-3 Sentry (AWACS) của Mỹ đã được theo dõi khi bay gần bờ biển Venezuela thông qua trang FlightRadar24. Dữ liệu từ nền tảng này cũng cho thấy một tiêm kích F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ thực hiện nhiều vòng bay gần rìa phía bắc không phận Venezuela.

Quỳnh Như
WSJ
