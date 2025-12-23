Mỹ ước tính Trung Quốc đã nạp hơn 100 ICBM vào các giếng phóng tên lửa

TPO - Theo tài liệu của Lầu Năm Góc, nhiều khả năng Trung Quốc đã nạp hơn 100 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trên 3 khu giếng phóng tên lửa mới nhất của nước này và không muốn tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí, Reuters đưa tin.

Các xe chở tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 diễu hành trên quảng trường Thiên An Môn trong lễ duyệt binh năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Theo Bulletin of the Atomic Scientists, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Chicago, Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí với tốc độ nhanh hơn bất kỳ cường quốc hạt nhân nào khác.

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể sẽ xây dựng kế hoạch phi hạt nhân hóa với Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc mà Reuters tiếp cận cho thấy Bắc Kinh dường như không quan tâm.

“Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ thiện chí nào từ phía Bắc Kinh đối với những biện pháp như vậy hoặc việc trao đổi về kiểm soát vũ khí toàn diện hơn”, báo cáo viết.

Cũng theo báo cáo, nhiều khả năng Trung Quốc đã triển khai hơn 100 ICBM DF-31 sử dụng nhiên liệu rắn đến các khu giếng phóng tên lửa gần biên giới với Mông Cổ. Trước đó, Lầu Năm Góc báo cáo về sự tồn tại của những khu giếng này nhưng chưa nêu số lượng tên lửa được nạp.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận thông tin trên.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C. khẳng định Bắc Kinh “duy trì chiến lược hạt nhân mang tính chất phòng thủ, giữ lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia, và tuân thủ cam kết tạm ngừng thử nghiệm hạt nhân”.

Dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc không xác định bất kỳ mục tiêu tiềm năng nào mà các tên lửa mới Trung Quốc hướng đến. Các quan chức Mỹ lưu ý rằng báo cáo vẫn có thể được chỉnh sửa trước khi trình lên Quốc hội.

Báo cáo cho biết kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc vẫn ở mức “trên dưới 600” cho đến năm 2024, thể hiện “tốc độ sản xuất chậm hơn so với những năm trước”.

Tuy nhiên, báo cáo cho rằng quá trình mở rộng hạt nhân của Trung Quốc vẫn tiếp diễn và nước này có thể sẽ sở hữu hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030.

Tổng thống Trump từng cho biết muốn Mỹ nối lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, nhưng chưa rõ hình thức cụ thể sẽ như thế nào.

Báo cáo cho rằng Trung Quốc “kỳ vọng có thể chiến đấu và giành chiến thắng trong một cuộc chiến tại đảo Đài Loan vào cuối năm 2027”.

Báo cáo cho rằng Bắc Kinh đang hoàn thiện các phương án quân sự để giành quyền kiểm soát Đài Loan bằng vũ lực, bao gồm kịch bản tấn công từ khoảng cách 1.500–2.000 hải lý từ đại lục.

Báo cáo được đưa ra khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng trước khi Hiệp ước New START năm 2010 hết hiệu lực. Đây là thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga, trong đó giới hạn mỗi bên triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược trên 700 phương tiện phóng.