Nga nói giới chức Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng thay đổi chính quyền

TPO - Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho rằng, một số quan chức Ukraine đã bắt đầu đưa gia đình và tài sản ra nước ngoài, đề phòng khả năng thay đổi chính quyền.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cựu Chánh văn phòng tổng thống Andrey Yermak. (Ảnh: Reuters)

Trong một báo cáo được công bố ngày 22/12, SVR cho biết nhiều người trong giới tinh hoa Ukraine đã ra nước ngoài.

Xu hướng này đặc biệt phổ biến trong “đội ngũ ngoại giao Ukraine tại các nước phương Tây”. Hơn 90% trong số họ “đang tìm kiếm giấy phép cư trú ở nước ngoài và không có kế hoạch trở về sau khi kết thúc nhiệm kỳ”, SVR cho biết, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Theo cơ quan này, một số nhà ngoại giao Ukraine nhận thức rằng, cuộc xung đột sẽ không thể kết thúc theo các điều khoản của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Hơn nữa, họ cảm thấy sự hỗ trợ của phương Tây dành cho giới lãnh đạo Ukraine đang giảm dần.

Ukraine chưa bình luận về báo cáo trên.

Trong một thông cáo vào tuần trước, SVR cho biết bê bối tham nhũng liên quan đến các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Zelensky đã làm trầm trọng thêm sự chán nản của công chúng và làm suy giảm nhuệ khí của quân đội Ukraine.

Bê bối này đã dẫn đến việc một số quan chức cấp cao của Ukraine phải từ chức, trong đó có Chánh văn phòng của ông Zelensky, Andrey Yermak.

Ngày 9/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng tổ chức bầu cử trong vòng 3 tháng tới nếu Mỹ và các đồng minh khác của Ukraine có thể đảm bảo an ninh cho cuộc bỏ phiếu.

Luật pháp Ukraine cấm tổ chức bầu cử trong thời chiến, nhưng ông Zelensky - có nhiệm kỳ kết thúc vào năm ngoái - đang phải đối mặt với áp lực mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump để tổ chức bầu cử khi ông đang đồng thời thúc đẩy Kiev nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

“Tôi đã sẵn sàng, và hơn nữa tôi yêu cầu Mỹ hãy giúp chúng tôi, có thể cùng với các đồng nghiệp châu Âu, để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử,” ông Zelensky nói với các phóng viên. “Sau đó, trong vòng 60 - 90 ngày tới, Ukraine sẽ sẵn sàng tổ chức bầu cử.”

Phát biểu của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau bình luận của Tổng thống Trump trong một cuộc phỏng vấn với Politico, trong đó ông cho rằng Chính phủ Ukraine đang sử dụng xung đột như một cái cớ để tránh bầu cử.

Ông Zelensky và các quan chức khác từng nhiều lần bác bỏ ý tưởng bầu cử trong thời chiến, khi quân đội Nga và Ukraine liên tục không kích qua lại khiến hàng triệu người Ukraine phải di dời.

Các cuộc thăm dò cho thấy người Ukraine phản đối việc tổ chức bầu cử trong thời chiến, nhưng cũng muốn có những gương mặt mới trong một bối cảnh chính trị hầu như không thay đổi kể từ cuộc bầu cử quốc gia gần nhất vào năm 2019.