Thế giới

Google News

Nga mở mũi tiến công mới tại Sumy trong bối cảnh đàm phán hòa bình bế tắc

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Ukraine tuyên bố đang tích cực đối phó với nỗ lực đột phá của Nga tại tỉnh Sumy trên biên giới. Động thái này đánh dấu một đợt tiến công mới của Nga ở khu vực vốn ít bị ảnh hưởng bởi các cuộc giao tranh dữ dội.

1461277.jpg
(Ảnh: Tass)

“Giao tranh đang diễn ra tại làng Grabovske”, lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết ngày 21/12. “Chúng tôi đang nỗ lực đẩy lùi đối phương trở lại lãnh thổ Nga”.

Ukraine cũng bác bỏ các báo cáo truyền thông cho rằng quân đội Nga đang ở làng Ryasne lân cận.

Trước đó, ngày 20/12, quân đội Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát làng Vysoke, cách Grabovske vài kilomet.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền Sumy đã sơ tán cư dân từ các cộng đồng sát biên giới bằng xe bọc thép.

skynews-kursk-ukraine-map-685430.jpg
Tỉnh Sumy của Ukraine giáp tỉnh Kursk của Nga. (Bản đồ: Sky News)

Nỗ lực đột phá này diễn ra trong bối cảnh Nga đang dần giành được ưu thế trên chiến trường miền đông, và các cuộc đàm phán hoà bình vẫn chưa đi đến hồi kết. Mátxcơva từng nhiều lần tuyên bố muốn tạo ra vùng đệm ở Sumy để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong tuần qua, “Nga đã phóng khoảng 1.300 máy bay không người lái tấn công, gần 1.200 quả đạn dẫn đường và 9 tên lửa các loại” vào Ukraine.

Cũng trong ngày 21/12, cố vấn cấp cao của Điện Kremlin - ông Yuri Ushakov - phủ nhận thông tin cho rằng các cuộc đàm phán ba bên liên quan đến Ukraine, Nga và Mỹ đang được xem xét.

Phái đoàn Nga và Ukraine đều đang có mặt tại Mỹ để tham gia vòng đàm phán mới với các quan chức Washington. “Tuy nhiên, không có ai thảo luận về sáng kiến họp ba bên. Theo như tôi biết, cuộc họp này không được chuẩn bị”, ông Ushakov nói.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Washington đã đề xuất các cuộc đàm phán ba bên giữa các phái đoàn từ Mỹ, Ukraine và Nga. Ông Zelensky tin rằng cuộc họp này không thể dẫn đến những tiến triển đáng kể trong việc chấm dứt xung đột, nhưng nó có thể mang lại một số kết quả, bao gồm việc trao đổi tù binh hoặc đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán quan trọng hơn.

Minh Hạnh
Straitstimes, Reuters
#Nga #Ukraine #tỉnh Sumy #biên giới Nga - Ukraine #đàm phán hoà bình Nga - Ukraine

