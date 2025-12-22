Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ truy quét người nhập cư quyết liệt hơn, bất chấp hậu quả chính trị

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị cho chiến dịch trấn áp nhập cư quyết liệt hơn trong năm 2026, chi thêm hàng tỷ đô la ngân sách cho các hoạt động tăng cường, bao gồm đột kích tại nơi làm việc.

Một người biểu tình bị bắt giữ bên ngoài một trụ sở của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ tại bang Oregon, ngày 12/10. (Ảnh AP)

Trong năm 2025, lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đã tiến hành một số cuộc đột kích doanh nghiệp gây chú ý, nhưng họ hầu như vẫn tránh nhắm vào các nông trại, nhà máy và cơ sở sản xuất quan trọng, dù nhưng nơi đó được biết đến là vẫn sử dụng lao động nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.

Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) và Lực lượng tuần tra biên giới sẽ nhận thêm 170 tỷ USD ngân sách đến tháng 9/2029 - mức tăng rất lớn so với ngân sách thường niên khoảng 19 tỷ USD - sau khi Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua gói chi tiêu khổng lồ vào tháng 7.

Các quan chức chính quyền dự định tuyển thêm hàng nghìn đặc vụ, mở các trung tâm giam giữ mới, bắt giữ nhiều người nhập cư hơn và hợp tác với những công ty bên ngoài để truy tìm người không có tư cách pháp lý.

Kế hoạch mở rộng truy bắt và trục xuất được đưa ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện dấu hiệu phản ứng chính trị trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới.

Tại Miami, một trong những thành phố chịu tác động mạnh nhất từ chiến dịch trấn áp của Tổng thống Mỹ Trump do có cộng đồng nhập cư lớn, cử tri vừa bầu cho thị trưởng thuộc đảng Dân chủ đầu tiên sau gần 3 thập kỷ.

Thị trưởng đắc cử nói rằng kết quả này một phần là phản ứng của người dân đối với những gì Tổng thống Trump đã làm.

Các cuộc bầu cử địa phương khác và khảo sát dư luận cũng cho thấy mối lo ngại gia tăng của cử tri về những biện pháp chống nhập cư cứng rắn.

“Người dân đang dần nhìn nhận đây không chỉ là vấn đề nhập cư, mà là sự xâm phạm quyền con người, vi phạm thủ tục pháp lý và quân sự hóa các khu dân cư không theo quy định của hiến pháp”, ông Mike Madrid, chiến lược gia chính trị ôn hòa của đảng Cộng hòa, nhận xét.

Tỷ lệ ủng hộ chung dành cho Tổng thống Trump về chính sách nhập cư - vốn từng là thế mạnh lớn nhất của ông - đã giảm từ 50% xuống 41%, trong thời gian từ tháng 3 đến giữa tháng 12 này.

Dư luận ngày càng bất an trước những hình ảnh đặc vụ liên bang che kín mặt, sử dụng các biện pháp mạnh như hơi cay trong khu dân cư và bắt giữ cả công dân Mỹ.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng đã tước bỏ quy chế pháp lý tạm thời của hàng trăm nghìn người nhập cư đến từ Haiti, Venezuela và Afghanistan, từ đó mở rộng nhóm đối tượng có thể bị trục xuất.

Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết trục xuất 1 triệu người mỗi năm. Tính đến nay, khoảng 622.000 người nhập cư đã bị trục xuất kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1.

Ông Tom Homan - “đặc phái viên biên giới” của Nhà Trắng, nói với Reuters rằng Tổng thống Trump đã thực hiện lời hứa sẽ triển khai chiến dịch trục xuất mang tính lịch sử, loại bỏ tội phạm và chặn đứng nhập cư trái phép qua biên giới Mỹ – Mexico.

Theo ông Homan, số vụ bắt giữ sẽ tăng mạnh khi ICE tuyển thêm nhân sự và mở rộng năng lực giam giữ nhờ khoản ngân sách mới.

“Tôi nghĩ các con số sẽ bùng nổ mạnh mẽ vào năm tới”, ông Homan nói và cho biết kế hoạch này “chắc chắn” bao gồm nhiều hoạt động bắt giữ hơn tại nơi làm việc.