Thế giới

Google News

Tiêm kích tàng hình F-35A của Mỹ đến vùng biển Caribe

Quỳnh Như

TPO - Các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Không quân Mỹ đã được điều động tới vùng biển Caribe để tham gia Chiến dịch Southern Spear, một hoạt động nhằm tăng cường nhiệm vụ chống buôn bán ma túy trong khu vực.

Theo trang tin quân sự The War Zone, những chiếc F-35A thuộc Phi đội tiêm kích 158 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Vermont đã đến khu căn cứ hải quân Roosevelt Roads cũ tại Puerto Rico. Đây được xem là bước tăng cường lực lượng mới nhất của Mỹ tại Caribe. Sự xuất hiện của các tiêm kích này đã được ghi nhận qua nhiều hình ảnh và video lan truyền trên mạng.

F-35A đã đến khu căn cứ hải quân Roosevelt Roads cũ tại Puerto Rico.

Việc triển khai F-35A đánh dấu lần đầu tiên Không quân Mỹ sử dụng dòng tiêm kích phản lực chiến thuật này trong Chiến dịch Southern Spear. F-35A có khả năng mang và thả bom dẫn đường hạng nặng 900 kg từ khoang vũ khí bên trong, cho phép tấn công các mục tiêu sâu trong không phận đối phương.

Trong khi đó, các tiêm kích F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ đã được triển khai tại Puerto Rico chỉ có thể mang vũ khí 450 kg trong khoang trong, với tầm bay và khả năng cơ động hạn chế hơn.

Các máy bay F-35A đang được Mỹ huy động tích cực để tăng cường cho Chiến dịch Southern Spear cùng với nhiều phương tiện quân sự khác đã hiện diện trong khu vực, bao gồm máy bay tìm kiếm và cứu hộ chiến đấu (CSAR), máy bay tác chiến điện tử E/A-18G, máy bay không người lái MQ-9 Reaper, trực thăng tấn công AC-130 Ghostrider và nhiều loại trực thăng khác.

Đầu tuần này, một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-3 Sentry (AWACS) của Mỹ đã được theo dõi khi bay gần bờ biển Venezuela thông qua trang FlightRadar24. Dữ liệu từ nền tảng này cũng cho thấy một tiêm kích F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ thực hiện nhiều vòng bay gần rìa phía bắc không phận Venezuela.

Ngoài ra, hai máy bay tác chiến điện tử E/A-18G Growler của Hải quân Mỹ, hai chiếc Super Hornet khác và một máy bay cảnh báo sớm trên không E-2D Advanced Hawkeye cũng được theo dõi trên FlightRadar24 bay gần bờ biển Venezuela. Thời gian gần đây, số lượng các chuyến bay quân sự có thể theo dõi công khai tại khu vực này đã gia tăng đáng kể.

Song song với các hoạt động trên không, tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford cũng đang hiện diện tại vùng biển Caribe. Tàu mang theo bốn phi đội F/A-18 Super Hornet, một phi đội E/A-18G Growler, một phi đội E-2D Advanced Hawkeye, các trực thăng MH-60S và MH-60R Seahawk, cùng một phân đội máy bay vận tải C-2A Greyhound.

Theo giới quan sát, việc Mỹ tăng cường triển khai lực lượng không quân và hải quân tại vùng biển Caribe diễn ra trong bối cảnh Washington tiếp tục mở rộng hiện diện quân sự trong khu vực, giữa lúc tình hình an ninh và địa - chính trị khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.

Quỳnh Như
TWZ
#F-35A #Caribe #Mỹ #quân sự #Chiến dịch Southern Spear #hải quân #tăng cường

