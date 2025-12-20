Mỹ mở đợt tấn công thứ hai vào Syria

TPO - Máy bay chiến đấu của Mỹ đã thực hiện cuộc không kích thứ hai vào các vị trí do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) điều hành ở miền bắc Syria, đài truyền hình Al Hadath đưa tin.

Đài truyền hình Al Hadath hôm thứ Bảy (20/12) đưa tin, Không quân Mỹ đã thực hiện đợt tấn công mới vào các vị trí và trung tâm chỉ huy của IS, nằm ở các khu vực phía bắc Syria. Các địa điểm của IS ở tỉnh Deir ez-Zor là những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất.

Theo Al Hadath, máy bay chiến đấu của Mỹ cũng đã tấn công các căn cứ của IS ở Homs và Raqqa và Tadmor, một thị trấn của Syria.

Hiện tại, các cuộc ném bom ở miền bắc Syria đã chấm dứt, tuy nhiên máy bay chiến đấu của Mỹ vẫn tiếp tục tuần tra khu vực này.

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu ở Syria. Nguồn: CENTCOM

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào tối thứ Sáu (19/12), Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 70 mục tiêu trên khắp miền trung Syria bằng hơn 100 loại bom dẫn đường chính xác. Lầu Năm Góc cho biết các cuộc tấn công được thực hiện trong khuôn khổ Chiến dịch Hawkeye Strike và có sự tham gia của máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công, pháo binh của Mỹ.

Lầu Năm Góc cũng công bố đoạn video cho thấy lực lượng Mỹ và đồng minh tiến hành những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, với mục tiêu được mô tả là cơ sở hạ tầng và kho vũ khí.

"Chiến dịch này rất quan trọng để ngăn chặn IS thực hiện âm mưu khủng bố và các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Mỹ... Chúng tôi sẽ tiếp tục truy quét những tay súng tìm cách gây hại cho người Mỹ và các đối tác trong khu vực", Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, cho biết.

Tuần trước, 2 lính Mỹ và 1 phiên dịch viên dân sự thiệt mạng khi đoàn xe của họ bị tấn công ở thị trấn Palmyra thuộc miền trung Syria. Đối tượng tấn công đã bị bắn chết. Ba lính Mỹ khác bị thương trong vụ việc. Hoạt động quan sự mới nhất của Washington là nhằm trả đũa vụ tấn công nói trên.