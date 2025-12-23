Truyền thông Ukraine: Nga lên kế hoạch tấn công với 2.000 UAV

TPO - Nga đang dự trữ ít nhất 2.000 máy bay không người lái để tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Defense Express đưa tin, Nga đã tích trữ ít nhất 2.000 máy bay tấn công không người lái (UAV) và sẵn sàng phát động một đợt tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Ukraine.

Theo các nhà phân tích, yếu tố thời tiết đang trở thành biến số then chốt quyết định thời điểm và mức độ các cuộc tấn công của lực lượng Nga trong thời gian tới.

Dựa trên dự báo hiện tại, các vụ tập kích bằng UAV với quy mô lớn có thể bắt đầu từ giữa tuần tới, khi nhiệt độ dự kiến ​​giảm xuống khoảng -5°C. Đây được xem là giai đoạn mà thời tiết giá lạnh sẽ làm gia tăng mức độ tàn phá, đặc biệt đối với cơ sở hạ tầng quân sự và hệ thống năng lượng của Ukraine.

Các ước tính cho thấy lượng UAV mà Nga tích trữ đủ cho ba đến bốn đợt tấn công ồ ạt, với khoảng thời gian tạm ngừng hoạt động ngắn giữa các đợt. Chiến thuật này được cho là nhằm duy trì sức ép liên tục lên hệ thống phòng không Ukraine, đồng thời gây quá tải cho các hoạt động sửa chữa và khôi phục sau tấn công.

Các chuyên gia nhận định, những cuộc tấn công diễn ra trong điều kiện thời tiết lạnh giá thường gây thiệt hại nghiêm trọng hơn so với mùa ấm. Nhiệt độ thấp làm phức tạp công tác sửa chữa khẩn cấp do thiết bị dễ bị đóng băng, vật liệu xuống cấp nhanh chóng và các hệ thống kỹ thuật hoạt động kém ổn định.

Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt cũng làm gia tăng rủi ro cho các đội sửa chữa, hạn chế thời gian làm việc an toàn ngoài trời, từ đó kéo dài quá trình khôi phục và tình trạng mất điện, đặc biệt tại các cơ sở năng lượng và tiện ích ngoài trời.