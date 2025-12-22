Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung Quốc chuẩn bị tập trận quy mô lớn với hai tàu sân bay?

Quỳnh Như

TPO - Hai trong số các tàu sân bay của Trung Quốc đã cập cảng tại cùng một căn cứ hải quân gần Biển Hoàng Hải, làm dấy lên suy đoán về khả năng Bắc Kinh sắp tiến hành một cuộc tập trận song hành giữa hai tàu sân bay.

Theo các hình ảnh vệ tinh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, tàu sân bay Phúc Kiến - mẫu tàu mới nhất vừa được đưa vào biên chế, hiện đang neo đậu tại một căn cứ hải quân ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.

d9bbe820-8326-4427-87a0-ec43ce89e8e4.jpg
Ảnh vệ tinh cho thấy tàu sân bay Trung Quốc xuất hiện tại căn cứ hải quân ở Thanh Đảo.

Trong một số bức ảnh được cho là chụp hôm thứ Năm (18/12), tàu sân bay Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, cũng đã cập cảng tại cầu tàu đối diện, cùng khu vực với tàu Phúc Kiến.

Đáng chú ý, hôm thứ Sáu (19/12), các nhà chức trách an toàn hàng hải ở thành phố Đại Liên, cách Thanh Đảo khoảng 320km, thông báo sẽ tổ chức một cuộc diễn tập quân sự kéo dài một tuần tại eo biển Bột Hải và khu vực phía bắc Biển Hoàng Hải, bắt đầu từ 16 giờ Chủ nhật (21/12). Thông báo cho biết thêm, trong thời gian diễn tập, tàu thuyền dân sự sẽ bị cấm vào khu vực này.

Đại Liên nằm ở mũi bán đảo Liêu Đông, giáp Biển Hoàng Hải ở phía đông và Biển Bột Hải ở phía tây, giữ vị trí chiến lược tại lối vào Biển Bột Hải. Thành phố này đồng thời là một trung tâm đóng tàu và căn cứ hải quân quan trọng của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Bình luận về động thái trên, ông Song Zhong Ping - một nhà phân tích quân sự Trung Quốc, cho rằng, việc hai tàu sân bay Phúc Kiến và Liêu Ninh cùng hiện diện có thể nhằm chuẩn bị cho các hoạt động huấn luyện chung trong thời gian tới.

"Hiệu quả hợp lực có thể vượt xa tổng năng lực riêng lẻ, đặc biệt khi hai tàu sân bay có đặc tính kỹ thuật khác nhau và cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm vận hành", ông Song nhận định.

Tàu sân bay Phúc Kiến hiện là tàu sân bay tiên tiến nhất của Trung Quốc và là tàu chạy bằng động cơ thông thường lớn nhất thế giới. Đây cũng là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống máy phóng điện từ, đưa nước này trở thành quốc gia thứ hai, sau Mỹ, triển khai công nghệ này trên tàu sân bay.

Tuy nhiên, theo ông Song, thủy thủ đoàn của Phúc Kiến vẫn còn ít kinh nghiệm so với tàu Liêu Ninh, vốn đã phục vụ trong hải quân Trung Quốc hơn 13 năm.

"Phúc Kiến vẫn còn tương đối non trẻ và có thể học hỏi nhiều từ kinh nghiệm vận hành và huấn luyện của Liêu Ninh", ông nói.

Ông Song cũng cho rằng, với việc sở hữu ba tàu sân bay, Trung Quốc có thể đang hướng tới việc mở rộng quy mô huấn luyện, chuyển từ các cuộc tập trận nhóm tác chiến hai tàu sân bay sang những cuộc diễn tập có sự tham gia của toàn bộ lực lượng tàu sân bay trong tương lai.

Quỳnh Như
SCMP
#tàu sân bay #Trung Quốc #tập trận #hải quân #Phúc Kiến #Liêu Ninh #biển Hoàng Hải

