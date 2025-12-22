NATO mở rộng mạng lưới hậu cần, Romania trở thành 'mắt xích' mới hỗ trợ Ukraine

TPO - Romania sẽ trở thành trung tâm hậu cần chiến lược thứ hai cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ukraine, trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng các hoạt động hỗ trợ hậu cần cho Kiev.

Thông báo trên được đưa ra bởi Thiếu tướng Maik Keller - Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện cho Ukraine của NATO (NSATU). Trung tâm hậu cần mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 1/2026 và vận hành song song với trung tâm hậu cần chính hiện có ở Rzeszow, Ba Lan.

Việc thành lập trung tâm mới được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể năng lực điều phối và cung cấp viện trợ quân sự của NATO cho sườn phía đông, đồng thời giảm tải áp lực cho trung tâm hậu cần tại Ba Lan.

Theo NSATU, trong năm 2025, khoảng 220.000 tấn hàng viện trợ quân sự, bao gồm vũ khí và đạn dược đã được vận chuyển tới Ukraine thông qua các tuyến hậu cần của NATO. Khối lượng viện trợ này được triển khai bằng khoảng 9.000 xe tải, 1.800 toa tàu hỏa và gần 500 chuyến bay vận tải chiến lược.

Đại diện NATO cho biết, các ưu tiên hàng đầu trong hỗ trợ Ukraine hiện nay gồm hệ thống phòng không, pháo binh, mìn chống tăng và các trang bị tác chiến điện tử, những khí tài được đánh giá là đóng vai trò then chốt đối với lực lượng vũ trang Ukraine trong các chiến dịch quân sự kéo dài.

Ông cũng lưu ý rằng, trung tâm trung chuyển ở Rzeszow, Ba Lan vẫn sẽ tiếp tục hoạt động. Trung tâm này có vai trò đặc biệt quan trọng do vị trí gần biên giới Ukraine (khoảng 70-100 km). Sân bay tại đây được coi là một trong những cơ sở hậu cần được bảo vệ nghiêm ngặt nhất châu Âu, do được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ và Đức, hệ thống NASAMS của Na Uy, cùng sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35.