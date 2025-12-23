Đức ghi nhận hơn 1.000 chuyến bay của máy bay không người lái lạ

TPO - Kể từ đầu năm nay, cảnh sát Đức đã ghi nhận hơn 1.000 chuyến bay của máy bay không người lái (UAV) không xác định trên khắp cả nước, phần lớn xuất hiện gần các cơ sở quân sự, theo Welt.

Thông tin này được tổng hợp từ dữ liệu các vụ việc đáng ngờ do lực lượng cảnh sát và quân đội Đức cung cấp. Các căn cứ quân sự, sân bay cùng nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là khu công nghiệp quốc phòng và cảng biển, thường xuyên bị theo dõi bởi UAV lạ.

Người đứng đầu Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA), ông Holger Munch cho biết, Đức hiện đang đối mặt với "mức độ đe dọa đáng kể" liên quan đến hoạt động máy bay không người lái. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng không phải lúc nào cũng có thể xác định chắc chắn ai đang điều khiển những chiếc máy bay không người lái này. Việc truy vết người điều khiển máy bay không người lái vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài tác động về mặt tâm lý, những chuyến bay như vậy cũng có thể phục vụ mục đích trinh sát. Máy bay không người lái đã được phát hiện trên các cơ sở quân sự nơi binh sĩ Ukraine đang huấn luyện. Người đứng đầu BKA cảnh báo, UAV có khả năng thu thập dữ liệu từ điện thoại thông minh nằm trong phạm vi hoạt động, từ đó có thể được sử dụng để nhận dạng mục tiêu sau này trên chiến trường ở Ukraine.

Theo các báo cáo quân sự, hoạt động của máy bay không người lái đáng ngờ gần đây cũng được ghi nhận ở một số quốc gia châu Âu, đặc biệt là gần các sân bay. Tại Brussels và Liege của Bỉ, sự xuất hiện của máy bay không người lái đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động hàng không. Các sự cố tương tự cũng xảy ra ở Thụy Điển, buộc các sân bay phải tạm thời đóng cửa.