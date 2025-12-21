Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine tập kích tàu tuần tra của Nga ở Biển Đen

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu tuần tra của Nga ở Biển Đen.

Lực lượng đặc nhiệm (SOF) của Ukraine đã công bố bức ảnh đồng thời cho biết đã thực hiện thành công một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu tuần tra thuộc Cơ quan an ninh (FSB) của Nga vào hôm thứ Sáu (19/12).

Phía Ukraine không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vị trí, mức độ thiệt hại hoặc loại tàu bị nhắm mục tiêu.

tau.jpg
Ukraine tập kích tàu tuần tra của Nga ở Biển Đen.

Quan sát bức ảnh được công bố, các nhà phân tích quân sự của Militarniy chỉ ra rằng, tàu bị tấn công là Okhotnik thuộc Dự án 22460 (lớp Rubin) của Nga.

Đây là tuần tra hiện đại được Lực lượng Bảo vệ bờ biển thuộc FSB đưa vào biên chế từ năm 2007. Các tàu này được đóng tại xưởng Almaz ở St. Petersburg và Vostochnaya Verf ở Vladivostok.

Nga hiện đang vận hành sáu tàu tuần tra thuộc Dự án 22460 ở Biển Đen, bao gồm Rubin (350), Zhemchug (352), Izumrud (354), Ametist (355), Provornyy (406) và Bezuprechnyy (351).

Những tàu này là nòng cốt của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nga và đóng vai trò tích cực trong các hoạt động phối hợp chống lại Ukraine.

Tàu tuần tra lớp Rubin (Dự án 22460) có lượng giãn nước khoảng 630 tấn, chiều dài 62,5 m và chiều rộng 12 m, thủy thủ đoàn 24 người. Tàu có tốc độ tối đa lên tới 30 hải lý/giờ và khả năng hoạt động liên tục trên biển trong thời gian dài, tối đa khoảng 60 ngày.

Về hỏa lực, tàu được trang bị pháo tự động AK-630 cỡ 30 mm cùng súng máy KORD 12,7 mm, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và bảo vệ an ninh hàng hải trong khu vực.

Quỳnh Như
#Ukraine #Nga #Biển Đen #tàu tuần tra #tấn công #máy bay không người lái #quân sự #xung đột Nga-Ukraine

