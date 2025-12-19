Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Belarus đưa tên lửa 'bất khả chiến bại' Oreshnik vào trực chiến

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Belarus tuyên bố hệ thống tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik do Nga sản xuất đã chính thức đi vào biên chế.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, trong một tuyên bố hôm thứ Năm (18/12), cho biết, Belarus đã đưa hệ thống tên lửa Oreshnik vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Việc triển khai này là một phần trong sự hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Minsk và Moscow.

Ông Lukashenko cũng nhắc lại rằng, vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được triển khai ở Belarus và giờ đây hệ thống tên lửa mới đang được bổ sung vào kho vũ khí của nước này.

"Các vị trí đặt hệ thống Oreshnik đầu tiên đã được chuẩn bị xong. Chúng tôi đã nhận được hệ thống vào ngày hôm trước và hiện đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu", ông nói.

Nhà lãnh đạo Belarus không nêu số lượng tên lửa được triển khai cũng như địa điểm chính xác đặt các hệ thống này.

ores.jpg
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 17/12, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hệ thống tên lửa đạn đạo Oreshnik sẽ được đưa vào biên chế của quân đội Nga vào cuối năm 2025.

Tháng 12/2024, Moscow và Minsk ký một thỏa thuận an ninh mới, trong đó có thỏa thuận về khả năng triển khai tên lửa Oreshnik tới Belarus. Vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo Nga cho biết tên lửa có thể được đưa tới Belarus vào nửa cuối năm 2025.

Cuối tháng 1/2025, Tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố, Belarus sẽ sớm nhận được tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik của Nga, và vũ khí này được triển khai gần Smolensk (thành phố của Nga, nằm cách biên giới Belarus khoảng 60km về phía đông). Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng tên lửa Oreshnik có thể được đặt ở một nơi khác sau này.

Oreshnik đã được thử nghiệm thực chiến tại Ukraine vào tháng 11/2024, mục tiêu là nhà máy quân sự Yuzhmash ở Dnepr. Cuộc tấn công của Nga nhằm đáp trả việc Ukraine dùng tên lửa tầm xa ATACMS mà phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Truyền thông Nga cho biết, Oreshnik là một trong những loại vũ khí mới nhất của nước này, có thể đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000km/h. Tên lửa không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ hiện có nào.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine đánh giá, Oreshnik mang theo 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn có một cụm 6 đầu đạn con. Thời gian bay của tên lửa từ lúc phóng ở khu vực Astrakhan đến Dnepr là 15 phút, tốc độ ở giai đoạn cuối trên Mach 11 (khoảng 13.600 km/h).

Quỳnh Như
Pravda
#Belarus #tên lửa #Oreshnik #quân sự #Moscow #vũ khí #trực chiến

