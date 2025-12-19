Nga đưa 'rồng lửa' S-500 vào trực chiến

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo, trung đoàn đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-500 đã chính thức đi vào hoạt động chiến đấu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, trong một tuyên bố hôm thứ Tư (17/12), cho biết, trung đoàn đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-500 đã đi vào hoạt động chiến đấu.

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống này có khả năng tấn công các mục tiêu ở không gian gần. Việc đưa vào sử dụng S-500 tăng cường tiềm năng của các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Nga, cho phép đánh chặn các mối đe dọa siêu thanh và những vật thể ở độ cao đáng kể.

Hiện, thông tin về địa điểm triển khai của trung đoàn cũng như thời gian triển khai toàn diện hệ thống S-500 chưa được tiết lộ.

S-500 Prometheus được phát triển bởi Tập đoàn phòng không Almaz-Antey. Hệ thống này được thiết kế để đối phó với nhiều mối đe dọa, bao gồm máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và cả mục tiêu siêu thanh ở độ cao lên tới 200 km.



Về mặt kỹ thuật, hệ thống S-500 được cho là sử dụng nhiều loại tên lửa đánh chặn khác nhau thay vì chỉ một loại tên lửa duy nhất. Các đánh giá từ nguồn mở cho thấy nó có thể phóng tên lửa tầm xa nhắm vào các mục tiêu sử dụng động cơ phản lực, cùng với các tên lửa đánh chặn chuyên dụng được tối ưu hóa cho các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo tốc độ cao và các mục tiêu ở gần không gian.

Hệ thống có tầm bắn ước tính khoảng 500 đến 600 km, được đánh giá là vượt xa các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa truyền thống.

Việc liên tục đề cập đến khả năng tác chiến ở tầm gần không gian có ý nghĩa quan trọng về mặt tác chiến. Nếu hệ thống S-500 có thể đánh chặn các mục tiêu ở độ cao thấp hoặc vượt quá 100 km, sẽ cho phép lực lượng Nga can thiệp vào giai đoạn cuối của quỹ đạo tên lửa đạn đạo.

Khi so sánh S-500 với các hệ thống phòng không khác, như hệ thống THAAD và Patriot của Mỹ, các chuyên gia đã xét đến tính ưu việt của nó ở một số khía cạnh chính, bao gồm phạm vi đánh chặn, độ cao tấn công và tốc độ phản ứng.

Không giống như các hệ thống phòng không của phương Tây, S-500 không chỉ có thể hoạt động như một hệ thống phòng không đơn thuần mà còn có thể thực hiện chức năng tấn công tầm xa.

Theo giới quan sát, việc đưa hệ thống S-500 vào biên chế chiến đấu sẽ củng cố tầng cao nhất của hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp của Nga, đồng thời làm tăng thêm độ phức tạp cho bất kỳ chiến dịch tấn công cấp cao nào nhằm vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, tác động thực sự của nó trên chiến trường sẽ phụ thuộc vào quy mô sản xuất, khả năng tích hợp hoạt động và hiệu suất trong điều kiện chiến đấu.