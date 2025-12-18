Venezuela kiến nghị họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về hành động của Mỹ

TPO - Venezuela kiến nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp để thảo luận về “sự xâm lược liên tục của Mỹ” chống lại nước này, Reuters dẫn nội dung bức thư gửi tới cơ quan gồm 15 thành viên cho biết.

Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro. (Ảnh: AP)

Một nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc cho biết cuộc họp có thể sẽ diễn ra vào ngày 23/12.

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ra lệnh “phong tỏa” tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra, vào Venezuela.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố Venezuela "đã bị bao vây hoàn toàn bởi hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ", đồng thời nói thêm rằng hạm đội này "sẽ chỉ ngày càng lớn hơn" đến mức chưa từng thấy, cho đến khi Caracas trả lại cho Washington dầu mỏ và các tài sản khác đã bị "đánh cắp".

Trước áp lực từ Mỹ, Bộ Quốc phòng Venezuela vừa ra thông cáo bác bỏ những cáo buộc và đe dọa của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

"Lực lượng vũ trang quốc gia Venezuela kiên quyết bác bỏ những tuyên bố ảo tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 16/12, trong đó ông ta trắng trợn đe dọa đất nước chúng tôi bằng các hành động quân sự và ra lệnh phong tỏa hải quân toàn diện nhằm tịch thu các tàu chở dầu của Venezuela. Đây là hành vi cướp biển trắng trợn", thông cáo ngày 17/12 nêu rõ.

Tuyên bố cho rằng việc Mỹ leo thang đe dọa là nhằm "thay đổi chế độ, chiếm đoạt dầu mỏ và các nguồn tài nguyên chiến lược khác” của Venezuela. Venezuela cũng cho rằng Mỹ đang tìm cách khôi phục Học thuyết Monroe và "thiết lập sự thống trị tân thuộc địa của mình ở Tây bán cầu".

Washington cáo buộc Caracas không làm đủ để chống buôn lậu ma túy. Theo truyền thông Mỹ, Washington có thể bắt đầu tấn công các băng đảng ma túy ở Venezuela trong tương lai gần.

Mỹ đã điều động một lực lượng quân sự đáng kể và khí tài hiện diện trên vùng biển gần Venezuela, thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các tàu mà Mỹ cáo buộc chở ma tuý.

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson vừa đưa ra giả thuyết trên podcast của nhà phân tích pháp lý Andrew Napolitano rằng Tổng thống Trump có thể tuyên chiến với Venezuela vào sáng 18/12 (giờ Mỹ).

"Các thành viên Quốc hội đã được thông báo về một cuộc chiến sắp xảy ra, và nó sẽ được công bố trong bài phát biểu của tổng thống trước toàn quốc vào tối nay, lúc 9 giờ tối”, ông Carlson nói để trả lời câu hỏi của Napolitano về việc liệu ông Trump có thể bắt đầu một cuộc chiến hay không.