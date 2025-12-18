Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump sắp có bài phát biểu quan trọng

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu trực tiếp từ Nhà Trắng trong sáng nay (theo giờ Việt Nam). Thông điệp được đưa ra vào thời điểm quan trọng, khi nhà lãnh đạo Mỹ đang đối mặt với sự ủng hộ suy giảm của dư luận.

ap25349778777865.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump dự kiến sẽ giới thiệu chương trình nghị sự của ông trong năm tới và những năm tiếp theo. Nhà Trắng chỉ cung cấp một vài chi tiết về những gì tổng thống sẽ nhấn mạnh.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người trưởng thành ở Mỹ đang thất vọng với cách Tổng thống Trump điều hành nền kinh tế, khi lạm phát gia tăng vì cuộc chiến thuế quan làm tăng giá cả và giảm số lượng việc làm.

Ngày 16/12, khi được các phóng viên hỏi về bài phát biểu, Tổng thống Trump cho biết ông dự định sẽ nhấn mạnh tình trạng lạm phát cao từ thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

“Tôi nghĩ thông điệp tối nay là: Chúng tôi đã thừa hưởng một mớ hỗn độn. Chúng tôi đã làm rất tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Và đất nước của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn trước”, ông nói.

Ông Biden đã nói điều tương tự sau khi đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Khi đó, ông Biden nói rằng ông thừa hưởng từ ông Trump những thách thức kinh tế và sức khỏe cộng đồng do đại dịch COVID-19 gây ra.

Năm 2026, Tổng thống Trump và đảng Cộng hoà sẽ phải đối mặt với cuộc trưng cầu dân ý về cách điều hành quốc gia, khi nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để quyết định quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện.

Bài phát biểu tại Nhà Trắng là cơ hội để Tổng thống Trump lấy lại động lực sau những thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm nay, gây hoài nghi về sự vững vàng của liên minh của ông.

Chiến dịch trục xuất hàng loạt người nhập cư không được lòng dân, dù Tổng thống Trump được đánh giá cao vì đã ngăn chặn số lượng vượt biên trái phép ở khu vực biên giới Mỹ với Mexico.

Dư luận nhìn chung không mấy mặn mà với việc cắt giảm thuế thu nhập và những nỗ lực của tổng thống nhằm chấm dứt các cuộc xung đột trên thế giới, tấn công tàu nghi ngờ buôn ma túy trên vùng biển gần Venezuela và thu hút vốn đầu tư vào Mỹ.

Tổng thống Trump nói rằng ông nghĩ nhiều người Mỹ sẽ ủng hộ ông hơn nếu họ chỉ cần nghe ông mô tả thành tích của mình. Các quan chức chính quyền cho biết những cam kết đầu tư mở nhà máy mới sẽ đảo ngược tình trạng suy giảm số lượng việc làm trong ngành sản xuất và hoạt động tiêu dùng sẽ cải thiện đáng kể khi người dân nhận được khoản hoàn thuế vào năm tới.

“Đây là một năm tuyệt vời đối với đất nước chúng ta, và điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước!”, Tổng thống Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 16/12 để thông báo về bài phát biểu.

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson vừa đưa ra giả thuyết trên podcast của nhà phân tích pháp lý Andrew Napolitano, rằng Tổng thống Trump có thể tuyên chiến với Venezuela trong bài phát biểu sắp tới.

"Các thành viên Quốc hội đã được thông báo về một cuộc chiến sắp xảy ra, và nó sẽ được công bố trong bài phát biểu của tổng thống trước toàn quốc vào tối nay, lúc 9 giờ tối”, ông Carlson nói để trả lời câu hỏi về việc liệu Tổng thống Trump có thể bắt đầu một cuộc chiến hay không.

Bình Giang
AP
