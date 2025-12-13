Giao tranh Thái Lan - Campuchia tiếp diễn sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đứng ra dàn xếp thoả thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, hai bên tiếp tục cáo buộc nhau tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Bộ Thông tin Campuchia nói rằng các lực lượng vũ trang Thái Lan, bao gồm máy bay chiến đấu, tiếp tục không kích nhiều mục tiêu dọc theo khu vực biên giới tranh chấp trong sáng nay.

Quân đội Thái Lan phản bác, cáo buộc Campuchia vi phạm quy tắc quốc tế, tấn công các khu vực dân sự và rải mìn sát thương.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump khẳng định Thái Lan và Campuchia đã nhất trí “chấm dứt mọi hoạt động bắn phá” kể từ ngày 12/12, sau khi ông có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet vào tối qua (12/12).

Tuy nhiên, trong tuyên bố đưa ra sau điện đàm, lãnh đạo cả hai nước đều không nhắc tới thỏa thuận như vậy. Thủ tướng Anutin khẳng định không hề có lệnh ngừng bắn. Khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Trump, Bộ Ngoại giao Thái Lan chỉ nhắc lại phát biểu của Thủ tướng Anutin.

Trong bài viết đăng trên Facebook ngày 13/12, Thủ tướng Hun Manet nhắc tới cuộc điện đàm với Tổng thống Trump và cuộc trao đổi trước đó với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, đồng thời cho biết Campuchia tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp, phù hợp với thỏa thuận đã ký tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia hồi tháng 10.

Thủ tướng Manet cũng đề nghị Mỹ và Malaysia sử dụng năng lực tình báo của mình để “xác minh bên nào đã nổ súng trước” trong đợt giao tranh mới nhất.

Xung đột giữa Campuchia và Thái Lan tái bùng phát từ ngày 8/12, khi hai bên bắn rốc-két và pháo binh tại nhiều điểm dọc theo đường biên giới tranh chấp. Đụng độ nổ ra không lâu sau đợt giao tranh ác liệt hồi tháng 7 mà nhà lãnh đạo Mỹ đã đóng vai trò trung gian để tiến tới thoả thuận ngừng bắn.

Tổng thống Trump nỗ lực cứu vãn thoả thuận ngừng bắn mà ông đã đích thân đến Malaysia vào tháng 10 để chứng kiến lễ ký.

Tuy nhiên, Thái Lan đã đình chỉ thỏa thuận này từ tháng trước, sau khi một người lính Thái Lan bị thương nặng vì giẫm phải mìn sát thương ở biên giới mà Bangkok cho rằng Campuchia mới rải. Campuchia bác bỏ cáo buộc này.