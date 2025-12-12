Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hai Thủ tướng Việt Nam – Malaysia lo ngại sâu sắc về căng thẳng Campuchia – Thái Lan

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia – Thái Lan gần đây; thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các nước ASEAN khác củng cố đoàn kết, phát huy các cơ chế của ASEAN để thúc đẩy đối thoại, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác của khu vực.

img6802-17655386640141865874756.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia. Ảnh: VGP

Chiều 12/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim để trao đổi về tình hình quan hệ song phương hai nước và một số vấn đề khu vực, quốc tế mới nổi gần đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng có cuộc trao đổi với Thủ tướng Anwar Ibrahim ngay sau cuộc gặp trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20; đánh giá cao việc hai Thủ tướng thường xuyên điện đàm để kịp thời phối hợp, chia sẻ thông tin trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm, thể hiện tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai nước nói chung và giữa lãnh đạo cấp cao hai bên nói riêng, đúng theo tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Trao đổi về các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về các bước phát triển tiến tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia thời gian qua, nhất trí sớm chính thức thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia giai đoạn 2026 – 2030 nhằm đề ra các định hướng cụ thể cho từng lĩnh vực trụ cột; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỉ USD theo hướng cân bằng hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại gạo, biển và đại dương, trong đó ưu tiên hợp tác dầu khí giữa Tập đoàn dầu khí PetroVietnam và Tập đoàn Petronas của Malaysia, hợp tác đánh cá chung và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Thủ tướng bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia – Thái Lan gần đây; mong muốn hai bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tiến hành đối thoại, giải quyết hòa bình; thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các nước ASEAN khác củng cố đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, phát huy các cơ chế của ASEAN để thúc đẩy đối thoại, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác của khu vực.

Bình Giang
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #Thủ tướng Malaysia #ASEAN #Xung đột Campuchia - Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục